На карты в «Киев Цифровой» добавили работающие предприятия и учреждения
22.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Столица живет и работает в условиях военного положения. Для удобства киевлян созданы карты, на которых обозначены заведения, где приобрести продукты, лекарства, корм для животных и т.д.
Да, на карты в Киев Цифровой добавлены:
- 1000 работающих кофеен, парикмахерских и других предприятий
- 700 продуктовых магазинов
- 300 аптек
- 160 точок продажи хлеба
- 300 бюветов/автоматов из водой
- 200 зоомагазинов/ветклиник
- 300 СТО
- 100 АЗС
- 15 травмпунктов
«Спасибо каждому, кто поддерживает экономику столицы и страны в это сложное время! О новых сервисах узнавайте на официальном канале»,— отметил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петро Оленич.
Напомним, у «Киев Цифровой» появился См. раздел «Помощь киевлянам». В приложении можно зарегистрироваться на получение гуманитарной помощи, предложить ее оказание или записаться в волонтеры.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»