На карты в «Киев Цифровой» добавили работающие предприятия и учреждения

magictr | 22.03.2022 | Новости | Комментариев нет

На&nb «Киев Цифровой» добавили работающие предприятия и учреждения

Столица живет и работает в условиях военного положения. Для удобства киевлян созданы карты, на которых обозначены заведения, где приобрести продукты, лекарства, корм для животных и т.д.

Да, на карты в Киев Цифровой добавлены:

  • 1000 работающих кофеен, парикмахерских и других предприятий
  • 700 продуктовых магазинов
  • 300 аптек
  • 160 точок продажи хлеба
  • 300 бюветов/автоматов из водой
  • 200 зоомагазинов/ветклиник
  • 300 СТО
  • 100 АЗС
  • 15 травмпунктов

«Спасибо каждому, кто поддерживает экономику столицы и страны в это сложное время! О новых сервисах узнавайте на официальном канале»,— отметил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петро Оленич.

Напомним, у «Киев Цифровой» появился См. раздел «Помощь киевлянам». В приложении можно зарегистрироваться на получение гуманитарной помощи, предложить ее оказание или записаться в волонтеры.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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