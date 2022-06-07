На Житомирщине задержан бывший боевик «ДНР», который пытался устроиться на службу в ВСУ
СБУ рассказала о деталях спецоперации.
Фото из сообщения СБУ в Facebook A A+ A++
Событие: Контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика «ДНР», который хотел призваться на военную службу в боевое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ.
Детали и комментарии:Досудебное расследование установило, что фигурант уголовного производства — уроженец Донбасса. В 2019 году он принял присягу на верность так называемой ДНР и в течение года проходил военную службу в составе одного из незаконных вооруженных формирований этой террористической организации. Затем он транзитом через РФ въехал на подконтрольную украинским властям территорию. А в конце 2021 добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ. «Перед тем он должен был учиться в одном подразделении десантно-штурмовых войск вблизи Житомира. Впрочем, его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ. В настоящее время злоумышленник задержан», — говорится в сообщении СБУ. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) УКУ. Устанавливается настоящая цель «страстного желания» фигуранта проходить военную службу в Украине. В частности, отслеживаются связи эксбоевика с псевдоспецслужбами так называемой ДНР и вероятность сотрудничества с ними.
Также СБУ нейтрализовала преступную ячейку на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения на территорию области. В состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности. Злоумышленники оборудовали тайники с оружием для вражеских ВРГ. В них обнаружено оружие и оборудование российского спецназа. Среди удаленного — снайперские винтовки бесшумной стрельбы «Винторез», реактивная противотанковая граната РПГ-18 «Муха» и автоматы бесшумной стрельбы «Вал». Все идентифицированные образцы вооружения — производства РФ. Участники группы хранили средства поражения в заранее обустроенных схронах на территории собственных домовладений и в гаражах близ Чернигова. По данным СБУ, все участники группы задержаны. Решается вопрос по сообщению им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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А в Киеве полиция задержала трех мужчин в возрасте от 26 до 36 лет , подозреваемых в работе на спецслужбе РФ. Они фотографировали разрушения на Дарницком вагоноремонтном заводе, атакованном российскими крылатыми ракетами 5 июня и пересылали снимки на номер абонента российского оператора. В тот же день во время несения службы на одном из блокпостов в Оболонском районе внимание инспекторов привлек пассажир междугороднего автобуса. «Муж заметно нервничал и постоянно путался в своей личной информации. А также не смог даже четко назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили личность мужчины. Оказалось, что 54-летний гражданин, вероятно, участник незаконных вооруженных формирований на востоке страны», — сообщила патрульная полиция Киевщины в Telegram.