На железнодорожном вокзале передали еду пассажирам эвакуационного поезда Бахмут-Львов
Марина Порошенко помогала разгружать йогурты и детское питание
На главном Железнодорожном вокзале сейчас ожидают эвакуации сотни пассажиров с детьми. для них еду, воду, а также ждут аниматоров, которые будут играть с детьми.
Также этой ночью депутат Киевсовета Марина Порошенкои ее команда передали пассажирам поезда Бахмут-Львов, который шел транзитом через Киев, самое необходимое. Воду, печенье, йогурты и детское питание. Во время короткой 15-ти минутной остановки успели передать все это пассажирам.
«В поезде почти 2000 взрослых и 1000 детей, которые бегут из родных домов от ужасов войны. Трудно представить, но все эти люди находятся в пути уже почти неделю. Взрослые и дети напуганы, истощены и голодны»,— отметила Марина Порошенко.
В то же время на вокзале ежедневно собираются тысячи человек. Укрзализныця систематически и без устали эвакуирует из Киева и других мест взрослых и детей. На первом и втором этажах организованы специальные залы ожидания.
«Там катастрофически нужны игрушки, детские книги какой-то коврик на пол. А главное волонтеры, которые будут играть с детьми»,— написала волонтерка Наталья Плохотнюк, которая много лет работает с детьми и принимает участие в проекте «Больничные клоуны».
что планируют ехать на вокзал просят взять дополнительную воду и сухое печенье. Вполне вероятно, что люди, которые в спешке собирались, не взяли пищи на дорогу, или не рассчитали потребность.
Напомним, в первые дни войны в Киеве для поддержки населения организовали сеть гуманитарных штабов. Туда можно обращаться и тем, кто хочет помочь, и тем, кому нужна помощь. Но сейчас гуманитарный штаб столицы нуждается в волонтерах на складах с продовольствием.
Для этого нужно обратиться в гуманитарный штаб за ссылкой: https://potreby.kyivcity.gov.ua/и заполнить форму для волонтера.
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Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»