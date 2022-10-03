На испытание вышла российская подлодка с торпедами «Судного дня». Чем он опасен?
В случае применения ядерного оружия НАТО утопит Черноморский флот и уничтожит российские войска и технику в Украине.
Фото: La Repubblica A A+ A++
Событие:Россия вывела на испытания в Карское море подлодку «белгород» с ядерными торпедами «Посейдон», которые еще называют боеголовками «Судного дня». Об этом со ссылкой на разведку НАТО сообщает издание La Repubblica.
Детали и комментарии:«Путин, похоже, близок к тому, чтобы бросить новый вызов Западу и еще больше поднять уровень ядерного противостояния. Тревога возникает из отчета разведки НАТО, отправленного в последние дни наиболее важным командованием союзников. Сообщение о передвижении вошедшей атомной подводной лодки «белгород»» Теперь он вернулся, чтобы погрузиться в арктические моря, и есть опасения, что его миссия состоит в том, чтобы впервые испытать суперторпеду «Посейдон», которую часто называют «оружием Апокалипсиса», — говорится в статье.
Издание отмечает, что в США уже создали сеть спутников с инфракрасными датчиками именно для того, чтобы засекать вылет российских ракет, ведь зажигание двигателей действительно вызывает очень сильный нагрев. Однако спутники не видят происходящего в морских глубинах. Дело в том, что суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью свыше 100°С. километров в час. В связи с этим НАТО направило разведки союзным командованиям.
Субмарина «белгород» считается прототипом новой концепции войны, задуманной путинскими адмиралами в последние годы после возвращения напряженности в отношениях с США. По данным La Repubblica, торпеда «Посейдон», оснащенная ядерной боеголовкой, может вызвать «радиоактивное цунами», способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. А таких торпед на борту субмарины целых восемь.
«Разработка «Посейдона» велась годами, при этом официальные лица НАТО скептически оценивали ее. Предполагается, что некоторые испытания проводились еще в 2015 году, но пусков с «белгорода» никогда не было. Мало кто верит, что суперторпеда уже может быть введена в действие» «, – пишет La Repubblica.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает маловероятным применение ядерного оружия россией. В то же время он отмечает, что вадимир путин действует «нерационально». Об этом сообщило Evening Standard. Министр объявил такое мнение во время встреч партийной конференции Консервативной партии Великобритании.
Бен Уоллес считает, что использование ядерного оружия было включено в военную доктрину России, но было бы неприемлемым для союзников Москвы как Индии и Китая. К тому же, западные страны пытаются вовлечь в давление на кремль другие страны, в частности в Тихоокеанском регионе. По его мнению, Путин действует нелогично. Он вспомнил последовательность действий от атаки нервно-паралитическим веществом в Солсбери до вторжения в Украину.
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Пресссекретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков снова заговорил об условиях применения ядерного оружия. По его словам, применение боеголовок россией возможно только в соответствии с положениями доктрины. Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС. «У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо других соображений здесь быть не может», – сказал песков.
США и страны-союзницы по оборонному блоку уничтожат российские войска и технику в Украине, а также потопят Черноморский флот России в случае, если Владимир Путин даст приказ применить ядерное оружие, заявил эксдиректор ЦРУ, генерал армии Соединенных Штатов в отставке Дэвид Петреус в эфире «Этого недели».
«Гипотетически, мы бы ответили, возглавив коллективные усилия НАТО, и уничтожили бы все российские силы, которые смогли бы найти и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму и на любом корабли в Черном море», – сказал военный.
Непосредственно ядерный удар не является поводом для вмешательства Альянса. Дело в том, что такие действия фактически не нарушают статью 5 договора НАТО: «нападение на любое из государств-членов рассматривается как нападение на всех», а Украина не является членом блока. В то же время вероятность того, что радиация в результате атаки распространится на страны НАТО, уже может трактоваться как нападение на страну Альянса. , что должна быть реакция. Такие действия не могут остаться без ответа. Блок не хочет снова попасть в ядерную эскалацию, но должен показать, что это нельзя принять ни в коем случае», – добавил генерал.