На Харьковском шоссе откроют Центр реабилитации киевлян с инвалидностью
Учреждение заработает на Харьковском шоссе, 156. Фото: Борис Корпусенко
Воспитанники Центра смогут получить физическую, психологическую, медицинскую и социальную реабилитации.
В Дарницком районе на Харьковском шоссе, 156 вскоре откроют Центр комплексной реабилитации детей и взрослых с инвалидностью. Сейчас в помещении идет ремонт. Воспитанники смогут получать здесь физическую, психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию. Услуги будут предоставляться детям с инвалидностью всех нозологий.
Также семьи, воспитывающие лиц с инвалидностью, смогут получить необходимые консультации от специалистов. Заместитель председателя КГГА Марина Хонда проинспектировала ход ремонтных работ в помещении, в котором разместится Центр.
Марина Хонда проинспектировала работы в помещении Центра
Центр планируют открыть в конце года
«Очень важно завершить все ремонтные работы и обустройства Центра уже в этом году, чтобы из следующего он начал полноценно работать и предоставлять услуги реабилитации детям и взрослым с инвалидностью. И руководство района, и исполнитель ответственно подходят к этой задаче. Сейчас работы уже на завершающей стадии»,— отметила Марина Хонда.
Она также подчеркнула, что открытие нового Центра важно для района. Он станет частью сети заведений реабилитации, которая фактически будет покрывать потребность Дарницкого района.
Сейчас в Центре завершают ремонт
Одновременно получать услуги реабилитации в новом центре смогут от 35 до 40 детей с инвалидностью различных нозологий. Заведение также оборудуют специальными подъемниками и внешним лифтом для доступности лиц, передвигающихся на колесных креслах.
В новом Центре будут работать:
- диагностическое отделение;
- отделение арт-терапии;
- отделение сенсорно-интеграционной терапии;
- логопедическое и логоритмическое отделение;
- отделение социально-психологической реабилитации;
- отделение физической реабилитации.
Еще одно заведение для лиц с инвалидностью в Деснянском районе откроют на улице Закревского, 3. Заведение будет одним из крупнейших столичных центров реабилитации и ежедневно будет обслуживать более полутора сотен воспитанников. Недавно на улице Полесской, 14 в Дарницком районе открыли отделение трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью. И более года назад — отделение реабилитации детей с ДЦП на Бориспольской, 28б.