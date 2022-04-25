На Харьковщине рашисты убили киевского студента
25.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
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Евгений во время боя. Фото: Виктор Огневьюк
«Евгений был жизнерадостным и активным молодым человеком, который увлекался спортом. В 2018 году он стал Чемпионом Украины по древнегреческому боевому искусству — панкратиону, а в 2019 году — призером Чемпионата Украины по греплингу. К тому же он был активным участником болельщика Ультрас Динамо Киев (коллектив North Company)»,— написал в своем фейсбуке Виктор Огневьюк, профессор кафедры философии КУ имени Бориса Гринченко
Светлая и вечная память! Герои не умирают!
Раньше редакция «Вечернего Киева» рассказывала о том, как под Черниговом решисты убили киевскую студентку.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»