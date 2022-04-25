На Харьковщине рашисты убили киевского студента

magictr | 25.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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На Харьковщине рашывского /></p> <p>Евгений Слюсаренко. Коллаж: Даша Гришина </p> <p>21-летний Евгений Слюсаренко изучал «Компьютерные науки» в Киевском университете имени Бориса Гринченко.</p> <p>На той неделе, 22 апреля, в упорных боях с российскими захватчиками на Харьковщине погиб курса Факультета информационных технологий и управления Киевского университета имени Бориса Гринченко, доброволец Евгений Слюсаренко.</p> <p>О парне известно немного. Евгению был всего лишь 21 год. Всю жизнь жил в Киеве.</p> <p>После школы парень учился в Киевском естественнонаучном лицее № 145, что в Печерском районе столицы. А уже после поступившего в Университет Гринченко на специальность «Компьютерные науки».</p> <p>В университете третьекурсника Евгения запомнили как активного студента и упорного болельщика ФК «Динамо» (Киев).</p> <p> img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/04/nanbspharkivshhini-rashisti-vbili-kiyivskogo-studenta-35e94c6.jpg» alt=»На Харьковщине рашисты убили киевского студента Евгений во время отдыха. Фото: nrthcmpn</p> <p><img class=

Евгений во время боя. Фото: Виктор Огневьюк

«Евгений был жизнерадостным и активным молодым человеком, который увлекался спортом. В 2018 году он стал Чемпионом Украины по древнегреческому боевому искусству — панкратиону, а в 2019 году — призером Чемпионата Украины по греплингу. К тому же он был активным участником болельщика Ультрас Динамо Киев (коллектив North Company)»,— написал в своем фейсбуке Виктор Огневьюк, профессор кафедры философии КУ имени Бориса Гринченко

Светлая и вечная память! Герои не умирают!

Раньше редакция «Вечернего Киева» рассказывала о том, как под Черниговом решисты убили киевскую студентку.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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