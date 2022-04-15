На фасадах исторических зданий в Киеве запретили кондиционеры, утепление и остекление балконов
Выявленные нарушения будут демонтированы. Фото: архив «Вечернего Киева»
Киевский городской совет принял решение о принятии первоочередных мер по приведению в надлежащее состояние фасадов объектов культурного наследия, которые расположены в центральном историческом ареале Киева. Таким образом будет сохранено от самовольного изменения или повреждения любых внешних частей дома и сооружения, составляющих архитектурную самобытность столицы.
В историческом центре Киева приведут в состояние состояния домов и сооружение культурного наследия.
«Несмотря на то, что сейчас война, мы должны заботиться об облике нашей столицы. Мы не позволим искажать культурные достопримечательности Киева. Этим решением мы запрещаем владельцам таких объектов устанавливать самостоятельно системы кондиционирования, пристройки, изменять форму или даже цвет существующих балконов и окон. Проверить соблюдение этих требований поручено в годовой срок профильному департаменту. Выявленные нарушения будут демонтированы Департаментом городского благоустройства»,— отметил заместитель председателя КГГАВладимир Прокопов.
Так, при использовании, содержании, реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке, реставрации этих зданий, сооружений и отдельных сооружений запрещено размещение систем кондиционирования воздуха, кроме централизованных или групповых установок. Вместе с тем, разрешена установка кондиционеров в местах, где они не уродуют архитектурный вид дома и не создают шума.
Также запрещено утепление и остекление балконов и . Недопустимо расширение этих балконов и лоджий. Кроме этого, не допускается устройство достроек, новых оконных проемов, расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.
Проверить соблюдение этих требований поручено в годовой срок со дня вступления этого решения в Департамент городского благоустройства и Департамент охраны культурного наследия. Выявленные нарушения будут демонтированы.
В домах, которые расположены в центральном историческом ареале Киева, но не принадлежат к архитектурным достопримечательностям, при наличии утвержденного паспорта фасада допускается выполнение работ , которые могут повлечь за собой изменение внешнего вида сооружения по условиям соблюдения владельцами и пользователями соответствующего Порядка содержания, ремонта, реконструкции, реставрации фасадов и сооружений на территории города Киева.
Также сегодня на заседании Киевсовета урегулировали вопросы финансовой помощи коммунальным учреждениям культуры во время войны
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»