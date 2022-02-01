На этой неделе в столице пройдут ярмарки. Адреса
01.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
На ярмарках всегда можно сторговаться. Фото: Наталья Слинкина
На этой неделе в столице состоится более 60 ярмарок во всех районах города.
Фермеры и предприниматели привезут киевлянам разную сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства.
Ярмарки состоятся:
1 февраля (вторник):
- в Голосеевском районе — просп. Науки, 88;
- в Дарницком районе— ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе — ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
2 февраля января (среда):
- в Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп. .Науки и улицы Малокитаевской), просп. Валерия Лобановского, 196-198/22;
- в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
- в Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Колпака);
- в Подольском районе — просп. Правды, 5-11;
- в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.
3 февраля (четверг):
- в Голосеевском районе — ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Саксаганского, 69-75;
- в Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе — б-р Перова, 8-10;
- в Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- в Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);
- в Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
4 февраля (пятница):
- в Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Деснянском районе — ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе— ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;
- в Соломенском районе— ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе— ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
5 февраля (суббота):
- в Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21, ул. Петра Калнышевского, 1-5.
- в Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе — ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе — ул. Сержа Лифаря (в границах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского);
- в Днепровском районе— б-р Игоря Шамо, 2-12; . Иорданская, 1-9;
- в Печерском районе — ул. Екатерины Билокур;
- в Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском районе — ул. Семашко, 10;
- в Соломенском районе— ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);
- в Шевченковском районе— ул. Юрия Глушко, 2-12.
6 февраля (воскресенье):
- в Голосеевском районе — ул. Метрологическая, 11-Б-17/1 и ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).
- Днепровском районе— ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском районе— ул. Татарская, 32-38.
К слову, в прошлом году город организовало более 2,2 тысяч ярмарок на открытом воздухе, где киевляне приобрели почти 45 тысяч тонн продуктов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»