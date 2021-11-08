На этой неделе в Киев придут серьезные ночные морозы
Столбики термометров упадут до 5 градусов мороза. Фото: Михаил Марков
После ночных заморозков в столице днем будет солнечно, но не очень тепло.
Впрочем, в понедельник, 8 ноября, киевлян еще ждет по-осеннему ласковый день. Температура воздуха от 8 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник и к концу недели осадков не предполагается. Однако во вторник, 9 ноября, температура воздуха днем снизится до 2-4 градусов тепла. А ночью на среду, 10 ноября, придет настоящий холод. Столбики термометров упадут до 3-5 градусов мороза. Почти такими холодными будут и наступающие ночи. 257d103.png» alt=»На этой неделе в Киев придут серьезные ночные морозы» />
Прогноз погоды в Киеве от Укргидрометцентра
Однако в конце недели потеплеет днем. Столбики термометров покажут до 7 градусов тепла. Такие плюсы ожидаются уже в четверг и сохранятся до выходных включительно.
Традиционно в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили о температурных рекордах, установленных погодой в Киеве в разные годы. Так, 7 ноября, теплее всего было в 2010 году (+15, 8 градусов), а прохладнее в 1888-м (-15). Тем временем Центр организации дорожного движения перевел «скоростные» участки столичных дорог в зимний режим. С киевских улиц демонтировали 90 дорожных знаков, что позволяло движение со скоростью до 80 км в час.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»