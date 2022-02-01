На два месяца изменится движение популярного автобуса на Русановке
В настоящее время будут выполняться работы по прокладке инженерных сетей на улице Энтузиастов. Фото: из архива «Вечернего Киева»
С 1 февраля ориентировочно до 31 марта будут внесены изменения в маршрут автобусов № 48.
В настоящее время будут выполняться работы по прокладке инженерных сетей на улице Энтузиас. Движение автобусов будет организовано по такому маршруту: станция метро «Левобережная» — улица Раисы Окипной — Русановская набережная — бульвар Русановский — бульвар Игоря Шамо — улица Энтузиастов (до Русановской набережной)— улица Энтузиастов — бульвар Игоря Шамо — улица Энтузиастов — улица Раисы Окипной — станция метро «Левобережная».
Как писал иностранных экспертов-урбанистов с целью создания самой безопасной улицы в столице.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»