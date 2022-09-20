На Донбассе рашисты терпят потери, больницы Горловки переполнены тяжелоранеными
Из-за провала скрытой мобилизации россияне готовятся перебросить в Украину десантный полк из Сирии.
Событие:В течение дня ВСУ отразили восемь вражеских атак и нанесли удары по 25 районам сосредоточения противника. Уничтожили бомбардировщик Су-25 и иранский дрон-камикадзе. Об этом говорится в вечерней сводке украинского Генштаба.
Детали и комментарии:«Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка, – рассказывает спикер главного органа управления войсками Александр Штупун. В течение текущей эпохи группировок, авиация поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса.Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА врага.Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневого поражения по 30 объектам. , по 17 районам скопления личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам расположения артиллерии, а также трем складам боеприпасов».
Сегодня украинские защитники уничтожили две вражеские воздушные цели россиян, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. В частности, около 17.00 в Херсонской области военнослужащие зенитной ракетной Одесской бригады ДК «Юг» «приземлили» очередной российский штурмовик Су-25.
В Николаевской области около 16.00 благодаря силам и средствам противовоздушной обороны был сбит вражеский дрон-камикадзе «Shahed-136» иранского производства, который российские оккупанты маркируют как «Герань-2». По информации командования, Shahed-136 – это баражирующий боеприпас весом 200 кг и с размахом крыльев 2,5 метра.
В результате успешных действий наших подразделений на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. Больницы Горловки переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск. Кроме того, с территории Херсонщины на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены две фуры с телами погибших 1-го армейского корпуса вооруженных сил российской федерации.
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Несмотря на неудачи, противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий ВСУ по отдельным направлениям. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.
«За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданских объектах.В результате террористических действий российских войск пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов на востоке, в частности, Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков.В Печенегах оккупанты пытались разрушить дамбу успеха не имели, – отмечают в Генштабе.– На Южнобужском направлении обстрелов со стороны противника претерпели более 25 населенных пунктов. Правдино, Мирное и Александровка».