На Донбассе кафиры атакуют восемь населенных пунктов, а в Беларуси пройдут пограничную территорию
В Северодонецке ВСУ заманили российских захватчиков в ловушку и нанесли жесткий контрудар.
Событие:Самые яростные бои сегодня продолжаются на Донбассе. Российские кафиры одновременно атакуют восемь населенных пунктов. Однако успеха не добились. Об этом говорится в вечерней сводке с фронта.
Детали и комментарии:«Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город. Сейчас российское командование шокировано. Они уже отрапортовали о взятии города, когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо» — не смотря на них. преимущество в авиации и артиллерии. Наши реально рвут сейчас противника, как львы, несмотря на его огневое преимущество, – написал в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Как сообщают в Генштабе ВСУ , кафиры продолжают обстрелы наших позиций и гражданской инфраструктуры в Северодонецке и Лисичанске Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары по Устиновке и Боровскому.Также россияне атаковали населенные пункты Студенок, Сосновое и Яровая на Лиманском направлении, Камышевахе, Николаевке, Врубовке, Берестове и Белогоровке на Бахмутском направлении.
Несмотря на то, что россияне взяли под контроль большую часть Северодонецка, главная дорога населенного пункта по-прежнему остается под контролем Украины. Чтобы совершать дальнейшие локальные прорывы, кафиры подтягивают в район все больше артиллерии. Об этом сообщила разведка Великобритании. В Twitter представители ведомства отметили, что боевые действия в Донбассе не обошлись без потерь российских военных. Переправа через реку Северский Донец, которая является естественным барьером для продвижения вражеских войск, – это жизненно важная цель для кафиров. Установив контроль над переправой, россияне смогут сосредоточить усилия на Донецком направлении. Вероятно, россии понадобится короткая тактическая пауза. Кроме того, придется продумать следующие атаки на Донецкую область, чтобы обойти оборонительные позиции, подготовленные ВСУ Но в таком случае захватчики рискуют потерять темп, который нарастили на Донбассе за последнюю неделю, добавляют в разведке.
«На Николаевском направлении ведутся тяжелые бои. Оккупанты планируют перегруппировку в районе областного центра и его окрестностей. Вооруженные Силы Украины достойно держат оборону этого региона и планируют контрнаступление, сообщает оперативное командование «Юг». Враг неоднократно пытался прорвать линию обороны на юге Украины, но это ему не удалось. Большую цену ради того, чтобы не пустить оккупантов в областной центр, платят небольшие поселки, которые находятся в прифронтовой зоне».
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В Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей, добавляют в Генштабе. Осуществил огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка, Партизанское и других. Наносил авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки на Донбассе. Также обстрелы зафиксированы в Возрождении, Доломитном, Торецке, Новобахмутовце, Авдеевке, Песках, Никольском и Угледаре.
На Харьковском направлении враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа . Наносил авиационных ударов близ Нового.
На Словарском направлении противник основные усилия сосредотачивает на создании условий для ведения наступления. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.
На Волынском и Полесском вооруженные силы пройдут лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных районах.
Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области в период 27-28 мая 2022 года привезли 115 раненых и 32 тела погибших.