На деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков, шесть из них — в Изюме
Полицейские уже установили подразделения русской армии, которые издевались над украинцами.
Фото из корреспонденции Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook A A+ A++
Событие: На освобожденных территориях Харьковщины правоохранители обнаружили 10 застенков, которые обустроили россияне. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге в Military Media Center.
Детали и комментарии:По его словам, один из застенков был расположен в Балаклее — в отделении местной полиции, где в камерах содержалось около 40 человек. Людей до 48 дней держали в ужасных условиях, над ними издевались и пытали. Другая застенка с бесчеловечными условиями содержания находилась в помещении типографии. «Были пытки — мы видели на руках у людей следы от электрических обнаженных проводов, по которым пускали ток, когда допрашивали. Были найдены молотки и удавки. Сейчас мы проводим следственные мероприятия по установлению степени повреждений, которые получили люди», — рассказал Игорь Клименко. По его словам, еще шесть застенков россияне устроили в городе Изюм, который практически уничтожили до основания. Полицейские уже установили подразделения, которые издевались над украинцами. Это — омон из города Тольятти, фсб, военнослужащие так называемой «лнр» и подразделения росгвардии. Среди пострадавших от рук российских захватчиков есть иностранцы — семь граждан Шри-Ланки, студенты медицинского колледжа.
Также Игорь Клименко сообщил, что на месте массового захоронения людей вблизи Изюма приступили к работе следователи Нацполиции, 10 криминалистических лабораторий, судмедэксперты. «На сегодняшний день там насчитывается около 445 захоронений. Характер телесных повреждений, обстоятельства и причины смерти людей будем устанавливать. Тела убитых людей, которые похоронены там с марта, нужно будет эксгумировать и идентифицировать. Это работа на многие недели, но мы доведем ее до конца и установим, кто этим занимался», — подчеркнул он. По словам Клименко, в Харьковскую область дополнительно направлено более 1000 полицейских. Развернуто 16 пунктов контроля и 21 блокпост, где несут службу сотрудники полиции, работает более 30 следственных групп. За последнюю неделю открыто 204 уголовных производства, связанных с военными преступлениями России.
читайте также: ВСУ отразили три атаки и осуществили 18 авиаударов по местам сосредоточения врага, у россиян крупных потерь. районов Харьковской области. «Очередное доказательство российской жестокости, открытие массовых могил и застенков в Изюме. Оккупанты сеют несчастье и смерть везде, где они появляются. Они делают это сегодня, сделают и завтра. Надо всеми средствами помогать Украине! Мы должны остановить убийства мирных жителей и войну». !» — написал Науседа в Twitter.
В Офисе Верховного комиссара ООН по правам человека сегодня заявили, что направят в Изюм Харьковской области группу сотрудников для проверки мест массовых захоронений. Об этом пишет lb.ua со ссылкой на Barrons. «Наши коллеги в Украине следят за ситуацией и преследуют цель организовать мониторинговый визит в Изюм для установления обстоятельств смерти этих лиц», — сообщила пресс-секретарь Офиса Элизабет Тросселл.