На День святого Валентина в Киев придет весна

magictr | 13.02.2022 | Новости | Комментариев нет

На День святого Валентина в Киев придет весна

Влюбленным любая погода хорошая. Фото: из открытых источников

Однако солнечная и теплая погода будет непродолжительной.

Сухо, тепло и солнечно,— такую ​​погоду на ближайшие дни прогнозирует известная синоптикиня Наталья Диденко.

Но в эти выходные в столице и похолодеет— ночью до небольшого мороза, днем ​​ожидается 0…+3 градуса.

На День святого Валентина, 14-го февраля, в Киеве— ясная, солнечная погода. Однако эта «весна» продлится ненадолго. Согласно прогнозам синоптиков, средняя температура февраля будет около -5 °C.

Кстати, на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» на прошлой неделе зарегистрировали температурный рекорд— +12,7 °С.

Ученые связывают такое резкое потепление с принесением теплых масс воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду, а также сильным теплым ветром с гор.

Предыдущий температурный рекорд, по данным Центральной геофизической обсерватории имени зафиксировали 5 января нынешнего года. В Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха в это время составляла +6,5°С.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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