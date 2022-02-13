На День святого Валентина в Киев придет весна
Влюбленным любая погода хорошая. Фото: из открытых источников
Однако солнечная и теплая погода будет непродолжительной.
Сухо, тепло и солнечно,— такую погоду на ближайшие дни прогнозирует известная синоптикиня Наталья Диденко.
Но в эти выходные в столице и похолодеет— ночью до небольшого мороза, днем ожидается 0…+3 градуса.
На День святого Валентина, 14-го февраля, в Киеве— ясная, солнечная погода. Однако эта «весна» продлится ненадолго. Согласно прогнозам синоптиков, средняя температура февраля будет около -5 °C.
Кстати, на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» на прошлой неделе зарегистрировали температурный рекорд— +12,7 °С.
Ученые связывают такое резкое потепление с принесением теплых масс воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду, а также сильным теплым ветром с гор.
Предыдущий температурный рекорд, по данным Центральной геофизической обсерватории имени зафиксировали 5 января нынешнего года. В Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха в это время составляла +6,5°С.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»