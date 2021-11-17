На День достоинства и свободы в столице устроят специальные кинопоказы

magictr | 17.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

На&nbsp ;свободы в столице устроят специальные кинопоказы

Кадр из фильма «Сильнее, чем оружие»

21 ноября наш кинотеатр «Лира» и кинематографисты объединения Babylon'13 приглашают совместно отметить День Достоинства и Достоинства.

В этот день в 15:00 киевляне могут посетить

  • специальный показпервого документального фильма Babylon'13 «Сильнее, чем оружие», представляющий хронику драматических событий Украинской революции Достоинства и русско-украинской войны от попытки захвата здания президентской администрации -го.
    Фильм «Сильнее, чем оружие» получил премию Национального союза кинематографистов Украины как лучший документальный фильм 2014 года, а коллектив кинообъединения «Вавилон'13» был удостоен уважаемой награды 44 Киевского международного кинофестиваля «Молодость» li>

На день достоинства и свободы в столице устроят специальные кинопоказы

  • эксклюзивный показ видеовоспоминаний кинематографистов о тех событиях, а также об их личном ощущении расстояния между 2021 и 2024 годами специально записанными для проекта кинотеатра «Лира».

Адрес кинотеатра: улица Большая Житомирская, 40
Вход на событие свободен по условиям соблюдения карантинных ограничений «красной зоны».

С 18 ноября до 18 декабря в Музее Ивана Гончара продлится выставка «Революционный вернисаж» самобытного художника Игоря Зозули, посвященная событиям Оранжевой революции (2004–2005) и Революции Достоинства (2013–2014).

Мария КАТАЕВА, « >

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