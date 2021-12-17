На Дарницкой ТЭЦ прокомментировали слухи об остановке станции из-за отсутствия угля
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Дарницкая ТЭЦ. Фото: Алексей Самсонов
Руководство уверяет, что ТЭЦ временно перешла на природный газ и пользователи не имеют причин для волнения.
Вчера издание «Зеркало недели» опубликовало информацию со ссылкой на СБУ о том, что нескольким городам Украины грозит остановка теплогенерирующих предприятий. В списке также — Дарницкая ТЭЦ, которая снабжает теплом весь Дарницкий и частично Днепровский районы.
В публикации ZN.UA говорится, что сейчас на Дарницкой ТЭЦ вообще нет запасов угля. Следовательно, это может угрожать отопительному сезону. Журналисты «Вечернего Киева» обратились за комментарием по этому поводу к руководству ТЭЦ — ООО «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ».
Отметим, что ООО «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ» существует с 2012 года название которой — «Дарницкая ТЭЦ — 4»
На предприятии нам объяснили, что несмотря на критическую ситуацию с поставкой угля, ТЭЦ продолжает работать в штатном режиме, временно перейдя из угля на природный газ.
Кстати, особенность станции в том, что которая может работать на трех видах топлива: природном газе, мазуте (водогрейные котлы и качестве подсветки) и каменном угле.
«Работа на природном газе никоим образом не повлияет на стоимость услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, которые получают потребители зоны обслуживания предприятия»,— заверили на предприятии.
Чтобы обеспечить станцию углем, ООО «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИИ ведет переговоры с мировыми трейдерами по поставкам.
«На сегодняшний день предприятие уже ожидает многотонные балкеры Южно-Африканского угля. И гарантируем, что услуга будет предоставляться бесперебойно в течение всего отопительного сезона», отметили в комментарии «Вечерке». . Это уже третий электрофильтр, который построили за последние несколько лет ООО «Евро-Реконструкция».
По объемам и составу производственных выбросов после электрофильтров предприятие следит за помощью непрерывной системы мониторинга.
Данные о экологические показатели концентрации веществ в виде пыли из котлаагрегатов №№ 5, 6, 7 доступны в онлайн-режиме на сайте Дарницкой ТЭЦ.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»
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