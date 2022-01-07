На Дарнице задержали несовершеннолетнего, который пытался убить бездомного
На Дарнице задержали несовершеннолетнего, который пытался убить бездомного
Парень во время внезапного конфликта ударил незнакомца ножом в шею.
В полицию поступил вызов от врачей о том, что в лесопарковой зоне на улице Бориспольской они обнаружили мужчину с ножевым ранением шеи. По указанному адресу немедленно прибыли следователи.
По словам начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Антона Жидовцева, прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили предполагаемого подозреваемого.
«Фигурант рассказал, что ударил бездомного ножом из-за внезапной неприязни. С правонарушителем были его товарищи, которые и вызвали «скорую» потерпевшему и позвонили в полицию», -уточняет Антон Жидовцев.
С места инцидента оперативники изъяли нож и направили на экспертизу. 17-летний злоумышленник задержан. К слову, ранее проблем с законом, он не имел.
Медики диагностировали у 47-летнего мужчины проникающее колото-резаное ранение шеи. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Новолуние инкриминируют наказание по статье — покушение на умышленное убийство. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»