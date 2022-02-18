На Дарнице создадут современный коммунальный детский сад
Дети должны посещать детсады неподалеку от места жительства. Фото: Борис Корпусенко
В здании, которое раньше принадлежало государству, в скором времени начнут капитальный ремонт.
В Дарницком районе столицы создадут новый коммунальный детский сад. Это будет заведение дошкольного образования №331. Он расположен на улице Каменской, 110.
Таким образом городская власть продолжает обеспечивать дополнительные места для детей дошкольного возраста.
Такое решение вчера, 17 февраля, приняли городские депутаты на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва.
«Детский сад будет рассчитан на 110 мест. В помещении заведения запланировано провести капитальный ремонт. Мы работаем над улучшением уровня предоставления образовательных услуг в столице. Каждый ребенок должен получать дошкольное образование и общаться с сверстниками недалеко от места жительства», — отметил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Валентин Мондриевский.
Напомним, на вчерашней сессии Киевсовета, 17 февраля, городские депутаты рассмотрели более 200 различных вопросов и приняли много важных решений для Киева и киевлян.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев »