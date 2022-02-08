На Дарнице полицейские задержали мужчину, который выстрелил в строителя
На Дарнице полицейские задержали мужчину, который выстрелил в строителя.
За содеянное ему грозит до семи лет тюрьмы.
В полицию поступил вызов от жильца дома многоэтажки, который расположен на проспекте Бажана о том, что слышны выстрелы на одном с этажей. На место происшествия срочно прибыли правоохранители и задержали 27-летнего киевлянина.
Как выяснилось, конфликт произошел между строителем и соседем, проживающим этажом ниже. Муж пришел в дом и сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы, якобы затопили его дом.
Они пропустили его в дом, чтобы он убедился, что все хорошо . Впрочем, через несколько минут сосед вернулся и захотел зайти еще раз. Один из работников не упустил его, поэтому нарушитель выстрелил ему в ногу. Потерпевшего госпитализировали, а фигуранта задержали на месте происшествия по статье — хулиганство.
За содеянное мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»