На Дарнице женщина прятала особо опасные наркотики
На Дарнице женщина прятала особо опасные наркотики. Фото: прессслужба Полиции Киева
Фигурантке грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Во время патрулирования на проспекте Бажана оперативники заметили подозрительно себя ведущую женщину. и постоянно оглядывалась. Правоохранители решили на всякий случай ее проверить и оказалось — недаром, ведь при себе фигурантка имела шесть свертков с наркотиками. На место происшествия прибыли следователи и задокументировали преступление.
Правонарушительницу задержали, ею оказалась 41-летняя жительница Киевской области, ранее судимая за хранение наркотиков.
Также, правоохранители выяснили, что женщина покупала наркотики через телеграмм-канал и в дальнейшем продавала их через фасованные закладки. Следователи изъяли у фигурки около 50 граммов наркотического вещества, вероятно, соли РVP и направили на экспертизу.
В общем, соли РVP — это психостимуляторы, вследствие системного применения которых появляются неврологические нарушения: подергивание, неконтролируемые движения, изменения походки, тиковые расстройства. Также, соли РVP влияют на психику, из-за чего появляются галлюцинации, проявления паранойи, мании преследования. На фоне этого человек может отказываться от сна и еды. Поскольку человек отказывается от пищи и сна быстро развивается печеночная или почечная недостаточность, миокардит, мышечная гипотрофия. целью сбыта. Ей грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время полицейские устанавливают других лиц, причастных к наркопреступлению.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том , почему дети начинают употреблять наркотики
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»