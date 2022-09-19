На Черниговщине задержана 32-летняя российская агентка, которая передавала врагу разведданные о перемещении ВСУ
А на Донетчине взяли под стражу «законсервированных» диверсантов РФ из группировки «Моторолы».
Фото из сообщений СБУ в Facebook A A+ A++
Событие: Контрразведчики СБУ задержали жительницу одного из приграничных поселков Черниговщины, которая передавала врагу разведданные о перемещении и дислокации подразделений ВСУ в регионе, сообщает Служба безопасности в Facebook.
Детали и комментарии:Следствием установлено, что 32-летняя женщина после начала полномасштабного вторжения наладила связи с российскими оккупантами. После освобождения территории она продолжила сотрудничество с врагом, осуществляя сбор данных о расположении Сил обороны, мест хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов, движении военных колонн. «Собранные сведения злоумышленница за денежное вознаграждение передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров. Во время проведения обысков у задержанной правоохранители изъяли средства коммуникации с поличным с представителем спецслужб России», — говорится в сообщении. Пока следователи сообщили предательнице о подозрении, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Также сотрудники СБУ задержали в Покровске Донецкой области «законсервированных» диверсантов РФ из группировки «Моторолы», куда они скрыто прибыли для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины. По данным следствия, злоумышленниками оказались двое местных жителей, которые в 2014 году присоединились к рядам террористических группировок «Восток» и «Славянская бригада». Под руководством предводителя с позывным «Моторола» они активно участвовали в боевых действиях против украинских войск вблизи Краматорска. Находясь в составе враждебных минометных расчетов, боевики прикрывали отступление из славянских подразделений террориста Стрелкова. «До начала полномасштабного вторжения агрессоры перебросили обоих злоумышленников на подконтрольную украинским властям территорию региона. Там они находились в «режиме ожидания» дальнейших задач от своих российских кураторов и пытались скрываться среди местных жителей», — сообщает СБУ. У задержанных изъяты удостоверения участников незаконных вооруженных формирований, арсенал автоматического оружия и боеприпасов, замаскированных в специально обустроенных схронах. А также — средства связи, используемые ими для коммуникации с представителями оккупационных группировок. В настоящее время злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.