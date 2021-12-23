На Центральном автовокзале столицы продают фирменные футболки с изображением легендарных мозаик
Центральный автовокзал совместно с фонддолм АРВМ запустили общий мерч. Фото: Укрпас Центральном автовокзале столицы продают фирменные футболки с изображением легендарных мозаик» />
Центральный автовокзал совместно с фонддолм АРВМ запустили общий мерч. Фото: Укрпас
Центральный автовокзал совместно с фонддолм АРВМ запустили общий мерч. Фото: Укрпас
Теперь эти мозаики стали принтом для нового мерчего автовокзала. Купить футболки можно на первом этаже Центрального автовокзала Киева. Стоимость: 500 грн.
Также на Центральном автовокзале подготовили две фотозоны к новогодним и рождественским праздникам — на первом и втором этажах.
Довновок-рез Фото: Укрпас
До новогодне-рождественских праздников на автовокзале обустроили фотозоны. Фото: Укрпас
Восстановленный Центральный автовокзал открыли 22 июля 2021 года, на его модернизацию ушел год.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»