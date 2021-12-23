На Центральном автовокзале столицы продают фирменные футболки с изображением легендарных мозаик

magictr | 23.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На&nb продают фирменные футболки с изображением легендарных мозаик /></p> <p> Мозаики стали принтом для футболок. Фото: Укрпас </p> <p>Центральный автовокзал Киева в коллаборации с Фондом Сохранение культурного наследия Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко АРВМ запустили собственный мерч. Футболки с принтом мозаик автовокзала можно приобрести на первом этаже.</p> <p>Мозаики на Центральном автовокзале создали еще в 1961 году художники Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко. В 2021 году во время модернизации здания автовокзала и одновременной реставрации его уникального интерьера они были восстановлены. Усилиями более 200 волонтеров, полгода работавших бок о бок с профессионалами, интерьеры центрального киевского автовокзала вновь стали выдающимся художественным объектом столицы.</p> <p><img class=

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Центральный автовокзал совместно с фонддолм АРВМ запустили общий мерч. Фото: Укрпас

На&nbsp с изображением легендарных мозаик

Центральный автовокзал совместно с фонддолм АРВМ запустили общий мерч. Фото: Укрпас

Теперь эти мозаики стали принтом для нового мерчего автовокзала. Купить футболки можно на первом этаже Центрального автовокзала Киева. Стоимость: 500 грн.

Также на Центральном автовокзале подготовили две фотозоны к новогодним и рождественским праздникам — на первом и втором этажах.

На Центральном автовокзале столицы продают фирменные футболки с изображением легендарных мозаик

Довновок-рез Фото: Укрпас

Центральном автовокзале столицы продают фирменные футболки с изображением легендарных мозаик

До новогодне-рождественских праздников на автовокзале обустроили фотозоны. Фото: Укрпас

Восстановленный Центральный автовокзал открыли 22 июля 2021 года, на его модернизацию ушел год.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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