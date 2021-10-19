На БСТ ответят на вопросы обманутых дольщиков

magictr | 19.10.2021 | Новости | Комментариев нет

Обманутые дольщики – одна из больших проблем Башкирии. Как власть борется с долгостроями и недобросовестными застройщиками? Как защитить себя и свои деньги при покупке жилья?

Ответы на эти вопросы прозвучат в эфире специального брифинга Министерства строительства и архитектуры Башкортостана на телеканале БСТ, а также в соцсетях: на страницах Министерства строительства и архитектуры Башкортостана и Центра управления Республикой Башкортостан.

Брифинг состоится во вторник, 19 октября, в 11:00.

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