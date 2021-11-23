На Борщаговке во время пожара погибла 44-летняя женщина
На месте происшествия работали 15 огнеборцев. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
С похолоданием в Киеве участились пожары, а с ними и трагические случаи. В Святошинском районе в результате отравления угарным газом погибла 44-летняя женщина.
Трагедия произошла сегодня ночью, 23 ноября, на Никольской Борщаговке. Звонок о пожаре на проспекте Леся Курбаса, 14-А, поступил в Службу спасения 101 за пятнадцать минут час ночи. На место происшествия прибыли четыре спецмашины и 15 спасателей Главного управления ГСЧС в Киеве.
Огонь возник в однокомнатной квартире на последнем этаже девятиэтажки. Спасатели вынесли из пожара на свежий воздух без сознания 44-летнюю женщину. Позже выяснилось, что она снимала жилье. К сожалению, медикам «скорой» не удалось реанимировать пострадавшую. Женщина скончалась.
За час чрезвычайники полностью потушили пожар. Огонь успел уничтожить мебель, бытовую технику и личные вещи. Причину пожара устанавливают следователи.
Впрочем, известно, что с приближением зимы количество бытовых возгораний, как правило, увеличивается в разы. Люди начинают обогревать помещение, оставляя включенными электрические устройства, газ, курить в квартире… Причиной возникновения пожаров часто становится короткое замыкание, которое может возникнуть при чрезмерных перегрузках электросети, когда, например, одновременно включаются бытовые приборы большой мощности.
Возможно поэтому, 22 ноября в многоэтажке на проспекте Победы загорелись электрощитовые с пятого по 16-й этажи. Спасатели эвакуировали из дома более 30 жителей, в частности одного ребенка. К счастью, обошлось без пострадавших.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»