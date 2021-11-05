На Борщаговке «ювелир» обманул граждан более чем на четверть миллиона гривен
Мужчину задержали по статье — мошенничество. Фото из сети Интернет
В Святошинском районе «ювелиру» приносили на ремонт ценные изделия после чего он исчезал.
К полиции Киева обратилась киевлянка и сообщила о том, что на улице Семьи Сосниных она сдала в ювелирную мастерскую украшения, однако обратно их так и не получила, поскольку мастер не выходит на связь и не появляется на рабочем месте. Полицейские обработали предоставленную заявительницей информацию и выяснили, что мужчина обманул еще десять граждан.
По словам следователя Святошинского управления полиции Максима Сахно, клиенты приносили «ювелиру» драгоценные украшения на ремонт. Он выдавал клиентам квитанцию, однако изделия не возвращал и не выходил на связь. Мошенническим путем 40-летний иностранец завладел имуществом граждан на сумму 287000 гривен.
Мужчину задержали по статье — мошенничество.
За совершенное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Также мошенников задержали в Деснянском районе. Злоумышленники работали по схеме «ваш родственник попал в беду».
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»