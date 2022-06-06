На блокпостах Херсонщины оккупантам разрешили расстреливать гражданских, — СБУ
<Р>Разрешение на расстрел украинцев подтверждает перехваченный разговор двух рашистов.
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Фото СБУ. A A+ A++
Событие: получила информацию, что на внутренних блокпостах временно оккупированной Херсонщины захватчикам разрешено расстреливать граждан, которые покажутся им подозрительными. Об этом сообщил прессцентр СБУ, публикующий очередной перехват разговора двух оккупантов из так называемой «ДНР»
Детали и комментарии:По данным спецслужбы, враги обеспечивают патрулирование для российских захватчиков на соседних блокпостах в Херсонской области. У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или что с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Что везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров», — рассказывает оккупант с позывным «Седой». А его собеседник уточняет: «Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?».
Ранее спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров сообщил, что российские военные заблокировали все выезды с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. «Не имея других вариантов борьбы, кафиры заблокировали выезд из Херсонщины в подконтрольные украинским властям территории и пытаются направить всех желающих выехать в Крым, как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов».
В то же время , по словам Назарова, местные жители, несмотря на давление и угрозы кафиров, отметили День вышиванки. Они распространяли фото символов Украины, листовки с призывом оккупантам «вшиваться домой», плакаты и граффити о своей проукраинской позиции и о том, что Херсонщина — mdash; это Украина. Херсонские местные власти сообщили подтвержденную информацию от жителей тергромад о минировании мостов и дорог, которыми украинцы пытаются выехать на подконтрольную территорию.
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Кроме того, 6 июня СБУ нейтрализовала преступную ячейку на Черниговщине, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения. Как информирует Служба безопасности, в состав группировки входило три представителя криминальных кругов, которых российские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности. В них обнаружено оружие и оборудование российского спецназа. Среди удаленного — снайперские винтовки бесшумной стрельбы «Винторез», реактивная противотанковая граната РПГ-18 «Муха» и автоматы бесшумной стрельбы «Вал». Все идентифицированные эталоны вооружения производства РФ. Средства впечатления они хранили на территории собственных домовладений и в гаражах вблизи Чернигова. . Все участники группы задержаны.