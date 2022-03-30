На благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 40 миллионов гривен

magictr | 30.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

На благополучии 40 миллионов гривен

Прямой эфир события просмотрели около 80 миллионов зрителей

Прямой эфир события просмотрели около 80 миллионов зрителей из разных стран мира.

Вечерний концерт Save Ukraine — #StopWar.

Во время двухчасового эфира политические лидеры, музыканты, художники, общественные активисты, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты выступили в поддержку Украины и призвали остановить жестокую войну . В то же время зрители имели возможность увидеть реальные кадры с войны.

В ээлемарафоне приняли участие Imagine Dragons, Sting, Fatboy Slim, Святослав Вакарчук, Джамала, Руслана, Тина Кароль, MONATIK, The Hardkiss и многие другие звезды

«Во время и после события происходил сбор средств на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных вторжением России в Украину. И вот результат: уже удалось собрать более 40 млн грн в помощь нашей стране», — рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Прямой эфир события пересмотрели около 80 млн человек. Его транслировали 30 телеканалов со всего мира. О поддержке Украины заявили жители 50 городов мира.

«Считаю, что первоочередная цель марафона была полностью исполнена. Речь идет о консолидации международного сообщества вокруг Украины и распространении информации о реальных зверствах страны-агрессора. Мы будем продолжать это давление на РФ, чтобы добиться полной изоляции этой страны», — отметил Александр Ткаченко. Киевстар, МИД, Минсоцполитики, а также команде МКИП.

Напомним, на благотворительном аукционе в Лондоне для Охматдета выручили более 100 тысяч долларов. Антивоенную картину Бэнкси— Вanksy's CND Soldiers продали за 81 тысячу фунтов стерлингов (106,5 тысяч долларов).

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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