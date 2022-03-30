На благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 40 миллионов гривен
Прямой эфир события просмотрели около 80 миллионов зрителей
Прямой эфир события просмотрели около 80 миллионов зрителей из разных стран мира.
Вечерний концерт Save Ukraine — #StopWar.
Во время двухчасового эфира политические лидеры, музыканты, художники, общественные активисты, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты выступили в поддержку Украины и призвали остановить жестокую войну . В то же время зрители имели возможность увидеть реальные кадры с войны.
В ээлемарафоне приняли участие Imagine Dragons, Sting, Fatboy Slim, Святослав Вакарчук, Джамала, Руслана, Тина Кароль, MONATIK, The Hardkiss и многие другие звезды
«Во время и после события происходил сбор средств на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных вторжением России в Украину. И вот результат: уже удалось собрать более 40 млн грн в помощь нашей стране», — рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Прямой эфир события пересмотрели около 80 млн человек. Его транслировали 30 телеканалов со всего мира. О поддержке Украины заявили жители 50 городов мира.
«Считаю, что первоочередная цель марафона была полностью исполнена. Речь идет о консолидации международного сообщества вокруг Украины и распространении информации о реальных зверствах страны-агрессора. Мы будем продолжать это давление на РФ, чтобы добиться полной изоляции этой страны», — отметил Александр Ткаченко. Киевстар, МИД, Минсоцполитики, а также команде МКИП.
Напомним, на благотворительном аукционе в Лондоне для Охматдета выручили более 100 тысяч долларов. Антивоенную картину Бэнкси— Вanksy's CND Soldiers продали за 81 тысячу фунтов стерлингов (106,5 тысяч долларов).
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»