На базе Киевского бюро красоты бесплатно кормят дедушек и бабушек
Ежедневно пожилым людям готовят обеды. Фото из открытых источников
Киевское бюро красоты KVSK, что на Подоле, организовало благотворительную акцию— здесь ежедневно раздают бесплатные обеды для пожилых людей.
До войны в заведении звучала музыка, здесь предлагали уход за ногтями, , бровями, профессионального косметолога, массаж и лазерную эпиляцию!
Сегодня же Киевское бюро красоты приобщилось к благотворителям. Ежедневно с 12:00 до 15:00 здесь будут предлагать бесплатные обеды для пожилых людей.
Адрес: ул. Константиновская, 37А
«Друзья, если у вас есть нуждающиеся в помощи, передайте им эту информацию. Скоро мы победим и будем отмечать каждый теплый вечер с музыкой у нас», — отмечают в KVSK.
Напомним, в Киеве уже существует несколько инициатив, которые кормят обедами пожилых людей и всех, кто в этом нуждается. В частности, проект благотворительного фонда «Жизнелюб» «Обед без бед» раздает горячие блюда в семи локациях города.
Кроме того, в столице открыли уже четыре бесплатных ресторана для пенсионеров «Паляница».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»