На «Азовстале» российские кафиры пытаются заблокировать выходы из бункеров. Обстрелы завода не прекращаются
Враг в очередной раз распространил фейк, что «азовцы вышли с белым флагом».
Фото из сообщения полка "Азов " Telegram A A+ A++
Событие: Россияне не прекращают попытки зайти на «Азовсталь» или заблокировать выходы из бункеров, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Детали и комментарии: По его словам, большинство наземных операций ведутся по периметру завода. «Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов», — написал он. Россияне создали очередной фейк о том, что украинские военные на «Азовстали» сдались в плен. «Не новость. Если «доверять» источникам кафиров, то они уже трижды брали всех в плен в Мариуполе», — рассказал Петр Андрющенко.
Аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm заявили, что Россия может готовить военную операцию в Мариуполе. Такую информацию сообщество получило 14-15 мая по инсайдерским каналам из 4 различных источников, в том числе от военнослужащих России. «Совокупность этих данных позволяет предположить, что на 16-17 мая или позже этой даты в Мариуполе готовится реализация масштабных действий ВС РФ с участием пленных украинских военнослужащих и похищенных россиянами мирных жителей. К действиям информационно-психологического характера планируют привлечь до 200 человек». ; рассказали в сообществе, пишет espreso.tv. Там отмечают, что предварительно замысел россиян до конца не ясен. Аналитики InformNapalm предполагают, что командование России может использовать пленных людей для создания картинки для российских пропагандистских СМИ о том, что якобы защитники «Азовстали» сдались в плен. После этого россияне попытаются использовать содержание цистерн (возможно, химические вещества), чтобы «выкурить» настоящих защитников с их позиций. «Также пленных могут использовать в качестве живого щита для реализации штурмовой операции. Возможны и другие варианты развития событий», — говорится в сообщении.
Вчера жены и матери защитников «Азовстали» вылетели в Турцию, чтобы поблагодарить президента Реджепа Эрдогана за его усилия по спасению жизней защитников Мариуполя. Накануне они призвали Китай помочь в эвакуации украинских военных из заблокированного россиянами завода.
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Украина привлекает все возможные международные организации для спасения военных, которые остаются на территории «Азовстали», однако председатель России Владимир Путин не дает на это согласия, сообщила в эфире. Моляр. «Мы смогли донести и рассказать это откровенно родственникам, потому что они вправе это знать», — рассказала она. Анна Маляр также отметила, что не может рассекречивать все детали операции по освобождению наших защитников.
Вицепремьера Ирина Верещук сообщила в Facebook, что Украина ведет очень сложные переговоры по эвакуации 38 тяжелораненых (лежачих) бойцов из «Азовстали». «Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ», — написала она в Facebook. По словам Верещука, на «Азовстали» находятся более 1000 украинских воинов. Кроме азовцев, на территории завода находятся нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терробороны.