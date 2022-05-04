На Андреевском спуске возобновил работу Музей одной улицы
Киян приглашают посетить экспозицию. Фото из открытых источников
Заведение открыто ежедневно с 12:00 до 18:00.
«Мы открылись! Благодаря нашим ВСУ Киев понемногу возвращается к почти нормальной жизни. Поэтому рады сообщить, что и Музей Одной Улицы снова работает и ждет своих посетителей!»,— сообщили в музее.
График работы:ежедневно с 12.00 до 18.00, однако ситуация остается неуверенной, поэтому, если вы планируете визит в музей, советуем позвонить по справке по номеру 425 03 98.
Адрес музея: Андрей 2Б
Коллекция Музея Одной Улицы посвящена истории Андреевского спуска и его выдающимся жителям. Ведущее место экспозиции отведено интересным случаям, историям и городским басням о домах Адриевского спуска и об их известных владельцах.
Несколько музейных витрин рассказывают об Андреевской церкви, Замок Ричарда Львиное Сердце и другие здания Адриевского спуска. Связанный с мистической легендой о привидениях Замок Ричарда еще с начала ХХ века привлекал украинских художников — Ф. Красицкого, Г. Дядченко, И. Макушенко и скульптора — Ф. Балавенского. Музей владеет уникальной коллекцией их художественных работ.
Украинский филолог П. Житецкий, арабист и профессор Киевской духовной академии Т. Кезма, журналист и общественный деятель А. Савенко, украинский писатель Г. А. Табачник жили в доме №34 в разные периоды ХХ века. Памятные вещи, принадлежавшие вышеупомянутым людям, а также преподавателям Киевской духовной академии А. Булгакову, С. Голубеву, П. Кудрявцеву, Ф. Титову, А. Глаголеву, прославленным врачам Т. Яновскому и Д. Попову, личностям составляют ценную часть музейной коллекции.
Напомним, еще один столичный частный музей— Victoria Museum не только работает для киевлян бесплатно, а проводит познавательные встречи.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»