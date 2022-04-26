На Андреевском спуске прочитают лекцию о Булгакове и Киеве
На спуске расположен музей и памятник Булгакова
Лекция начинает новый цикл бесед «Украденное искусство, или переучет культуры».
Этот цикл посвящен художникам , которые являются гордостью украинской культуры, но, как мы видим, присвоены напавшим на Украину государством-захватчиком, отмечают организаторы.
Первым героем нашего рассказа будет Михаил Булгаков — гениальный киевлянин, каждое произведение которого крепко связанный с самым любимым городом в мире для писателя, с Киевом. lekciju-pro-bulgakova-tanbspkiyiv-fc8c285.jpg» alt=»На Андреевском спуске прочитают лекцию о Булгакове и Киев» />
Беседу проводят искусствовед эта Анна Владимирская и издательство Алла Истомина.
Когда: 27 апреля в 15:00
Где: ресторан «За двумя зайцами», Андреевский спуск, 34
Вход свободный
Напомним, в киевском музее Булгакова сделают новую экспозицию. Музей планирует сместить акценты творчества Булгакова из романа «Белая Гвардия» на главные произведения: романы «Мастер и Маргарита» и «Собачье Сердце».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»< /p>