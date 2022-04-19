На Андреевском спуске презентуют книгу об искусстве
Авторка Анна Владимирская написала несколько книг и регулярно читает увлекательные лекции об искусстве. Фото со страницы Анны Владимирской
20 апреля искусствовед Анна Владимирская представит украиноязычную версию издания «Искусство понимать искусство».
«Искусство понимать искусство» — это книга-путешествие по миру современного искусства. Она охватывает период от последней трети ХІХ века, до начала ХХІ века. По сути данная книга является арт-гидом лучшими музеями и галереями мира, где представлено современное искусство. Читатель сможет проникнуть в тайные истории гениальных художников и их музыку. mistectvo-b2e529e.jpg» alt=»На Андреевском спуске презентуют книгу об искусстве» />
Арт-гид расскажет, как создавались выдающиеся полотна. Эта книга даст не только представление о мощной энергетике современного искусства, но и объяснит, почему большинство картин современных художников стоят чрезвычайных денег. о шедеврах, хранящихся в запасных фондах и доступных только специалистам. Книга написана в форме доброжелательной беседы с читателем.
Анна Владимирская — педагог, журналист, писательница. Из ее пера вышло более 50 книг, в том числе художественная литература для взрослых и детей, книги по искусству, педагогике, психологии. Также на счету писательницы— более 200 статей и эссе из искусства.
Когда: 20 апреля в 15:00
Где: «За двумя зайцами».
Вход бесплатный, нужно зарегистрироваться
Также завтра желающие могут послушать лекцию «Сила броши во время войны» в киевском музее костюма и стиля Victoria Museum.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»