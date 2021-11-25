На 84-м году жизни скончался многолетний глава Киева Александр Омельченко
Умер Александр Омельченко. Фото: Борис Корпусенко
Последние несколько недель он был в тяжелом состоянии из-за осложнений от коронавируса.
Сегодня, 25 ноября, ушел из жизни лидер фракции «Единство» в Киевсовете, многолетний глава столицы Александр Омельченко. Ему было 83 года.
В октябре он сообщал СМИ, что находится в клинической больнице «Феофания», но не с указанием. Еще раньше он заявлял, что вакцинировался против коронавирусной болезни. Но несколько недель назад подхватил COVID-19, у него было значительное поражение легких, родные сообщали, что он в тяжелом состоянии. О нелегком течении болезни говорил и во время последнего заседания сессии мэр Виталий Кличко…
Сегодня стало известно, что медикам не удалось спасти Александра Александровича. Свои соболезнования семье уже выразил столичный мэр.
«Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю. Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича…Светлая память…», — отметил Виталий Кличко.
Александр Омельченко в 1995-2006 годах был главой КГГА, а с 1999 года 2006 — параллельно занимал еще должность городского головы столицы. Во время нынешней каденции Киевсовета он являлся лидером фракции «Единство». В последнем интервью «Вечернему Киеву» Александр Омельченко говорил, что, по его мнению, центральная власть должна понять — путь Украины в Европу лежит через Киев.
«Вечерний Киев» выражает искренние соболезнования родным , друзьям и коллегам Александра Александровича.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»