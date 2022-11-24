На 10 часов и больше. Укрзализныця предупредила о задержке поездов
Поезда опаздывают из-за обесточивания большой части сети.
Фото из сообщения УЗ в Facebook A A+ A++
< strong>Событие: Из-за обесточивания большой части сети в результате российских ракетных ударов, 81 поезд из 95, несмотря на все продолжающие движение, задерживается. Об этом сообщила Укрзализныця в Telegram.
Детали и комментарии: Согласно сообщению, большинство поездов опаздывают на более часа. На некоторых маршрутах задержка достигает 10-13 часов: №711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.); №749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена (+11:08); №17 Харьков-Ужгород (+11:04); №119 Запорожье-Львов (+10:58); №3 Запорожье-Ужгород (+10:17). «Технически самые сложные задержки — это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети. Экипируем термоодеялами, но все же — должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня 2 маршрута — на Краматорск (№712) и на Днепр (№72 ) — были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления», — отметила Укрзализныця. В компании подчеркнули, что пассажиры, которые при форс-мажорных обстоятельствах не успели на свои рейсы, с тем же билетом будут пересаживать на следующий рейс того же направления. На вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием от World Central Kitchen, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха. В случае прибытия поезда к вокзалу после наступления комендантского часа пассажирам будет предложен ночлег в теплом зале ожидания.
Укрзализныця также рассказала, что пассажиры, отменившие свои поездки из-за атаки на энергетическую инфраструктуру, могут вернуть 100% средств за билеты. «Для этого нужно обратиться к дежурному по вокзалу и поставить отметку на билете. Затем в любой кассе вокзала пассажир должен написать претенциозное заявление, к которому приложить билет. Железная дорога вернет средства за отмененную поездку в течение месяца», — отметила компания в Telegram.
читайте также: Суд разрешил следствие по Виктору Медведчуку по заочной процедуре – Тем временем Госпогранслужба предупредила в Twitter, что пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией не работают. «Из-за отсутствия электропитания, оформления лиц и транспорта в пункте пропуска «Солотвино», что на границе с Румынией, и в пунктах пропуска «Косино» и «Звонковое», — на границе с Венгрией, не осуществляется», — заметили пограничники в Twıtter.