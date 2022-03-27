Музы не молчат: в столице отметили День театра
27 марта — Международный день театра. Фото: Николай Тимченко
Сегодня в Национальной опере Украины имени Т. Г. Шевченко прошла художественная акция по случаю Международного дня театра, который отмечается 27 марта. А вот вручение театральной премии «Киевская пектораль» объединят с празднованием Победы.
Двери театра открылись для зрителей впервые с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине.
Артисты Национальной оперы, в сопровождении симфонического оркестра исполнили известные произведения из оперы и Мирослава Скорика.
«Наши музы не молчат! Артисты и все работники театров выступают за границей, готовят спектакли и концерты в поддержку Украины, волонтерят, работают на информационном фронте, защищают родные города с оружием в руках. Они, как и все украинцы, приближают нашу страну к победе», — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Артисты Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко выступают за границей, готовят спектакли и концерты в поддержку Родины, волонтерят, работают на информационном фронте, защищают родные города с оружием в руках. говорят пушки, мы искренне верим, что совсем скоро вместо театра военных действий откроет свои двери наш любимый театральный дом, засияет огнями зрительный зал, зазвучит невероятная музыка и будем поздравлять друг друга с Победой!», — отметили в Национальной
Награда «Киевская пектораль». Фото со страницы премии
Киевскую Пектораль объединят с празднованием Победы
В этот день работники театра отмечают профессионально праздник, а также традиционно вручают театральную премию «Киевская пектораль».
«Нынешнюю церемонию награждения мы объединим с празднованием нашей Победы, — написалглава Киевского местного творческого отделения Национального союза театральных деятелей Украины Алексей Кужельный. — В Дом ветеранов сцены с военными побратимами приедет Народный артист Украины Евгений Нищук, чтобы нынешний праздник пришел к тем, кто всю жизнь посвятил театру. Для призванных Мельпоменой он такой же жизненный потребность как дыхание. Среди мам, бабушек, дедушек, которые вывезли из огня детишек много служителей театра. Каждый пример применения ими своих талантов — и непосредственно в профессии, в волонтерстве, просто в душевном общении доказывает способность искусства объединять людей, проявлять могущество каждого человека. Театр учит находить общее, чтобы понимать друг друга и что-то разное, чтобы друг друга любить».
Он отметил, что в день театра актеры с оружием в руках, актрисы, исполненные материнского мужества, своими поступками утверждают — величие человека вдохновляет все больше и больше сердец в целом мире. В театрах Берлина, Праги, Ниццы с участием украинских художников проходят концерты солидарности с Украиной. В Польше по окончании представлений актеры и зрители аплодируют Украине. В Вене в Музейном квартале транслируются украинские новости, много желто-голубых световых инсталляций на домах, украинские флаги на огромном количестве официальных заведений и балконах жилых помещений по всей Европе.
«И это не дыхание войны. Это страдания, превращенные в дух материи живой. Уверен, после победы мы наконец строку «Восторим мы, братия, в своей сторонке» будем петь иначе: «И господствуем мы, братия, в своей сторонке!»., — уверен Алексей Кужельный.
Сцена с представления «Три товарища» Театра Франко
Актер Евгений Нищук поделился своими мыслями о театре и войне.
«Время, когда родиться не выбираешь. Знаешь, когда лежишь вот так, то многое о чем думаешь. И тогда многое, что раньше было совершенно незаметным, кажется чрезвычайным. И знаешь, чего я теперь просто не могу понять? Что-то двое любят друг друга так, как мы, и все-таки один умирает. Нужно, чтобы умирали только одинокие. Или когда ненавидят друг друга. Но не тогда, когда любят.»
Это цитата из спектакля «Три товарища» по Ремарку, который мы играем в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. История о войне, дружбе, любви. О войне, которую теперь мы видим не на страницах книг, не на сцене театра. А видим у себя дома. Войну, которую развязал безумный русский тиран путин и поддержали его вооруженные псы.
И теперь мы не на подмостках театров — мы в окопах и блиндажах, у нас в руках — не макеты пистолетов, сделанные нашими талантливыми бутафорами, а реальное оружие. Сегодня я не одеваю свой костюм, бережно приготовленный костюмерами, а беру бронежилет, каску и оружие. Обычно, в Международный день театра, мы встречаемся с коллегами и друзьями, празднуем, играем , вручаем театральные награды.
В этом году реальность другая… Мы стоим за нашу страну! За наш народ! За наш театр!
Мы не простим сознательное уничтожение врагом нашей культуры! Но они, животные без рода и племени, страдающие по потерянному фаст-фуду и соцсетям, не могут осознать — наши идеалы другие! Они неистребимы, наш народ неистребим, наша культура — вечна!
И после победы, которая обязательно будет, мы отплатим всех погибших! Мы обнимемся с живыми! Мы отстроим все здания! Мы сыграем лучшие спектакли! Мы побеждаем! Украина уже победила!
Напомним, недавно для защиты здания Театра на Подоле использовали декорацию.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»