Музей «Золотые ворота» перешел на зимний график работы
Музей работает только по выходным. Фото: Борис Корпусенко
В осенне-зимний период музей «Золотые ворота» будет работать только в выходные дни.
Начиная с 16 ноября 2021 года музей «Золотые ворота» будет принимать посетителей в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса работает и вход в музей— до 17:30).
Павильон-реконструкция, в котором расположен музей, воспроизводит Золотые ворота в таком виде: основная часть — боевая башня с проездом, поверх нее — надвратная церковь, по обе стороны ворот — отрезки вала с заборами над ними.
Строительство павильона началось в июне 1981 года, а завершилось у 8. В ходе возведения павильона была сохранена поздняя кладка, прилегающая к стенам первой половины ХІ ст., и контрфорсы XIX в. Современная надстройка не теснит на старые стены, она опирается на спрятанные в ее толще металлические конструкции.
Ворота стояли в пределах вала и были органически связаны. В построенном павильоне воспроизведены отрезки валов, примыкавших к башне. Со стороны поля они имеют обдерненные откосы, со стороны города — ступенчатые террасы. Внутри восстановленных отрезков валов содержится лестница, ведущая на гребень вала в церковь Благовещения. В 1983 году павильон-реконструкция «Золотые ворота» стал музеем. Он входит в состав Национального заповедника «София Киевская».
Адрес музея: ул. Владимирская, 40а
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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