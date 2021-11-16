Музей Майдана открывает новое галерейное пространство в центре Киева
Артпространство открывают в здании по адресу улица Липская, 16. Фото: Википедия
19 ноября Музей Майдана презентует новое артпространство «Галерея протестного искусства», где первой будет проходить выставка «Мистецький Барбана. Ретроспекция».
К восьмой годовщине Революции Достоинства Музей Майдана открывает «Галерею протестного искусства» по адресу улица Липская, 16.
Здание — известное как бывшая усадьба Уваровой, построенная в начале ХХ века. В начале XIX века она принадлежала Ульяне Константиновне Веселицкой, урожденной Леонтович, вдове последнего русского посла в Крымском ханстве Петра Веселицкого.
Галерея будет представлять выставки, осмысливающие и изображающие темы протестов демократические ценности как в Украине, так и в мире.
«В нашей галерее рядом понятием „свобода“ обязательно стоит рядом и понятие „достоинство“. Свобода творчества и экспериментов с смыслами может быть ограничена только там, где она заходит на территорию права человека на уважение ее достоинства. Поэтому ожидаем открытости к экспериментам, художественные проекты, вызывающие дискуссию»,— говорит Ольга Сало, куратор Галереи, заместитель генерального директора по развитию и культурно-просветительской работе Национального музея<. /p>
В Галерее будут показывать выставочные проекты в камерном формате. Пространство поделено на залы и имеет площадь около 77 кв. м.
«Техническое устройство нашего пространства позволяет нам обеспечить его многофункциональность. По задумке, Галерея будет площадкой не только для художественных выставок, инсталляций, фотовыставок, местом для художественных экспериментов, ее образовательным и партисипативным пространством с возможностью проведения небольших лекций, обсуждений, презентаций, видеопоказов, мастер-классов и >— замечает Ольга Савенок, координатор Галереи, заведующая просветительско-организационным отделом Национального музея Революции Достоинства.
Первой выставкой в новом пространстве станет «Мистецький Барбакан. Ретроспекция», представляющая произведения искусства, создана во время Революции Достоинства.
ВАЖНО! При посещении галереи гостей просят соблюдать действующие карантинные требования, а именно иметь при себе сертификат по вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до визита, надевать маску, которая закрыла. рот, соблюдать социальную дистанцию.
В мае 2021 года в этом же помещении открыли Библиотеку Музея Майдана.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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