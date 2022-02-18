Музей Ханенко вскоре станет международным художественным пространством

magictr | 18.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Музей Ханенко вскоре станет международным художественным пространством

Музей Ханенко. Фото: из открытых источников

С этой целью Киевсовет предоставил заведению в постоянное пользование земельный участок.

Такое решение вчера, 17 февраля, на пленарном заседании II сессии Киевской городского совета IX созыва, приняли городские депутаты.

Земельный участок предоставляют заведению в постоянное пользование для реконструкции нежилого здания с последующей эксплуатацией и обслуживанием.

«После поддержания депутатами решения о передаче земельного участка, в музее начнется реконструкция здания, нуждающегося в обновлении. Это позволит превратить дом в еще одно художественное пространство, которое смогут посещать киевляне и гости столицы. Национальный музей имени Богдана и Варвары Ханенко — это артпространство европейского уровня, которое является весомым достоянием нашей страны и имеет славную коллекцию творений мирового искусства», — отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земе. >Михаил Терентьев.

Национальный музей находится в Шевченковском районе на улице Терещенковской, 17-г.

С 1919 года это — ведущее заведение мирового искусства в Украине, которое представляет самые выдающиеся художественные коллекции Европы, Азии и Древнего мира и расположено в двух зданиях — уникальном особняке. Сахновских.

Напомним, на вчерашней сессии Киевсовета, 17 февраля, городские депутаты рассмотрели более 200 различных вопросов и приняли много важных решений для Киева и киевлян.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr