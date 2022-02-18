Музей Ханенко вскоре станет международным художественным пространством
Музей Ханенко. Фото: из открытых источников
С этой целью Киевсовет предоставил заведению в постоянное пользование земельный участок.
Такое решение вчера, 17 февраля, на пленарном заседании II сессии Киевской городского совета IX созыва, приняли городские депутаты.
Земельный участок предоставляют заведению в постоянное пользование для реконструкции нежилого здания с последующей эксплуатацией и обслуживанием.
«После поддержания депутатами решения о передаче земельного участка, в музее начнется реконструкция здания, нуждающегося в обновлении. Это позволит превратить дом в еще одно художественное пространство, которое смогут посещать киевляне и гости столицы. Национальный музей имени Богдана и Варвары Ханенко — это артпространство европейского уровня, которое является весомым достоянием нашей страны и имеет славную коллекцию творений мирового искусства», — отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земе. >Михаил Терентьев.
Национальный музей находится в Шевченковском районе на улице Терещенковской, 17-г.
С 1919 года это — ведущее заведение мирового искусства в Украине, которое представляет самые выдающиеся художественные коллекции Европы, Азии и Древнего мира и расположено в двух зданиях — уникальном особняке. Сахновских.
Напомним, на вчерашней сессии Киевсовета, 17 февраля, городские депутаты рассмотрели более 200 различных вопросов и приняли много важных решений для Киева и киевлян.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»