Мусоровозы в Киеве продолжают работать в штатном режиме
Вывоз мусора. Фото: из открытых источников
Но в мэрии просят горожан отсортировать отходы и выбрасывать, в первую очередь, органику.
Система сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов в столице продолжает работать в штатном режиме.
Однако город живет в условиях военного положения, поэтому коммунальное предприятие «Киевкоммунсервис» и предприятия, работающие с ним по соглашению, вынуждены ввести коррективы в маршруты и графики. Значительная часть водителей мусоровоз оружием в руках защищает Киев и другие города в рядах украинской армии и подразделениях территориальной обороны. На предприятиях не хватает водителей соответствующей категории.
В связи с этим предприятия обращаются к жителям города с следующими просьбами:
- отсортируйте органические отходы (остатки пищи) и сухую фракцию и выбрасывайте в контейнеры, прежде всего, только органику и средства гигиены; пока удерживайтесь и не выбрасывайте пластик, бумагу, картон и другие отходы, которые можно некоторое время складировать в доме; выбрасывайте отходы без пакетов или в разорванных пакетах — поэтому грузчики тратят лишнее время, чтобы собрать разбросанный во дворе мусор.
«Эти коррективы нас заставляют вносить военные действия, которые Россия не прекращает уже восьмой день. Я прошу киевлян выполнить эти простые просьбы! Это поможет обеспечивать регулярный вывоз отходов, а также безопасность работников, которые ежедневно выходят на изменения и выполняют свою работу», — сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Напоминаем, что убирать в городе службы могут докомендантского часа. То есть — с 7:00 до 20:00.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»