Мурал между станциями «Майдан Незалежности» и «Крещатик» принесет в бюджет 160000 гривен
26
Пассажиры подземки обращают внимание намурал ифотографируют его. Фото: Ольга Косова
Огромное изображение, появившееся в длинном переходе между красной и синей ветвью метро, пополнит бюджет столицы дополнительными средствами.
В конце прошлой недели в переходе, соединяющем станции «Крещатик» и «Майдан Незалежности», стартовали работы по созданию огромного мурала. На стенах начали вырисовываться сюжеты из видеоигры для консоли Sony Playstation 5 «Horizon Forbidden West». stancijami-majdan-nezalezhnosti-inbsphreshhatik-prinese-unbspbjudzhet-160000nbspgriven-f595da3.jpg» alt=»Мурал между станциями «Майдан Незалежности» и «Хретик&n» >Переход стал разноцветным. Фото: Ольга Косова
Советница метрополитена Наталья Макогон рассказала, что пассажиры постоянно называли переход между Майданом и Крещатиком самым депрессивным местом подземки.
«Какого-то года мы даже планировали превратить его на аквариум, однако нативной рекламы тогда еще не было, однако не было желающих с адекватными предложениями», — вспоминает Наталья Макогон, добавив, что новая стенопись является прямой рекламой, из которой поступают деньги в городской бюджет.
>
Несколько лет назад переход планировали разрисовать под аквариум. Фото: Ольга Косова
Отзывы в соцсетях на рисунок абсолютно разные. Киевляне или одобряют мурал, отмечая, что теперь переход стал интересным и ярким… Или же наоборот, сетуют на лишний визуальный шум, которого метро и так достаточно.
В любом случае изображение будет размещено вдоль перехода : в Управлении по вопросам рекламы КГГА рассказали «Вечернему Киеву», что договор заключен на два месяца, то есть с 1 февраля по 31 марта 2022 года.
Мурал создан по мотивам видеоигры. Фото: Ольга Косова
Общая площадь мурала-рекламы составляет 520 кв. м. Согласно информации, которую нам предоставили в Управлении по вопросам рекламы, базовая месячная цена брендирования станции метро или нанесение нестандартной рекламной продукции на ее стенах составляет 153 гривны за 1 кв. м. Один месяц стоит свыше 79 тысяч гривен, а два — обогатят бюджет столицы на почти 160 тысяч гривен. Сейчас на уровне города согласовано размещение мурала до 31 марта.
«Средства по таким договорам перечисляются на счета государственного казначейства и зачисляются в целевой фонд специального фонда бюджета города Киева», — сообщили в Управление рекламы.
Размещение мурала дважды. Фото: Ольга Косова
До этого масштабное изображение в метрополитене создавали на станции «Осокорки» в 2018 году. В результате на потолке платформы появилось сразу восемь муралов. Их авторами были художники из разных уголков мира: Бразилии, Швейцарии, США, Коста-Рики, Испании, Бельгии и Украины.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»