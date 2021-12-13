Муниципальная охрана получила нового руководителя: что о нем известно
Полковник полиции Сергей Чернышев. Фото из открытых источников
Мэр Киева Виталий Кличко назначил бывшего начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева директором коммунального предприятия «Муниципальная охрана».
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.
«Назначить Чернышева Сергея Владимировича на должность директора коммунальной организации исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) „Муниципальная охрана“ с 13 декабря 2021 года путем заключения контракта»,— говорится в документе.
Полковник полиции, 49-летний уроженец города Бахмут Донецкой области Сергей Чернышев еще недавно возглавлял Святошинское УПГУНП в Киеве. Работал в органах внутренних дел с 1995 года. Весной 2014 года был назначен начальником Никитовского райотдела милиции в Горловке, которую возглавлял Андрей Крищенко. Был захвачен в плен боевиками. За отказ рассказать, куда вывезли табельное оружие из райотдела, которое эвакуировали с началом оккупации части Донбасса, российский диверсант Игорь Безлер по прозвищу «Бес» прострелил Чернышеву обе ноги.
После этого его начали избивать молотом для укладки тротуарной плитки. Раненого Чернышева похитили из горловской больницы друзья. Полгода он не мог встать на ноги и учился заново ходить. В ноябре 2014 года вернулся на службу, в частности, работал в уголовном розыске главка Донецкой области. Впоследствии получил предложение от своего бывшего начальника Андрея Крищенко, возглавившего киевскую полицию, перейти на работу в столицу. В марте 2016-го Чернышев возглавил Дарницкое районное управление, а через несколько лет — Святошинское.
Сменой руководства Министерства внутренних дел, Андрей Крищенко 11 августа 2021 года написал заявление об отставке с должности начальника. Новый глава столичной полиции Иван Выговский сменил руководителей нескольких районных управлений, в частности Святошинского.
В сентябре Киевсовет согласовал назначение Андрея Крищенко заместителем председателя КГГА Виталия Кличко. Он отвечает за вопросы муниципальной безопасности, гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.
Ранее обязанности директора КП «Муниципальная охрана» выполнял Игорь Мари. Муниципалы охраняют столичные больницы, школы, парки… Новоназначенный директор Муниципальной охраны Сергей Чернышев женат, есть дочь Анна.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»