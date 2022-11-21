Мундиаль в Катаре. Иранские футболисты устроили протест, Нидерланды, Англия и Эквадор одержали первые победы
Героем старта чемпионата мира стал футболист, публично поддержавший Украину в борьбе против России.
Фото ФИФА. A A+ A++
Событие:Футболисты сборной Ирана отказались исполнять гимн своей страны перед матчем первого тура чемпионата мира-2022 против Англии.
Детали и комментарии: Перед игрой капитан иранцев Алиреза Джаганбахш, выступающий в нидерландском клубе «Фейеноорд», сказал, что команда «коллективно» решит, прибегать ли к такому шагу в поддержку антиправительственных протестующих в Иране. И вот трансляция матча показала, что 11 иранских игроков стояли невозмутимо и с мрачными лицами, когда их гимн звучал на стадионе в Катаре. В то же время во время звучания гимна Ирана с трибун был слышен свист. Скорее всего, иранские футболисты не стали петь гимн в знак протеста против политики властей Ирана по правам человека. Ранее от пения гимна отказались и иранские баскетболисты.
Масштабные протесты охватили Иран в сентябре. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и избитой иранской «полицией морали» за «неправильное» ношение хиджаба. В социальных сетях появлялись видео, где протестующие забрасывают камнями стражей порядка и их автомобили, а также кадры горящих автомобилей и многочисленных маршей по улицам иранских городов.
8 ноября парламент Ирана потребовал принять «решительные меры» в отношении участников протестов, обвиняемых в «беспорядках». Представитель Фонда Карнеги Карим Саджадпур написал в Twitter, что иранский режим убил более 300 протестующих, почти 15 тысяч были задержаны, а многим другим угрожают казнью.
Резонасный поединок чемпионата мира против Англии закончился разгромным поражением Ирана с теннисным счетом 2:6. В этой же группе также выступают США и Уэльс.
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Турнир открыл поединок Катара против Эквадора, в котором гости убедительно победили со счетом 2:0. Первым героем Мундиаля стал эквадорец Энер Валенсия, записавший на свой актив дубль. В этом году этот футболист публично поддержал Украину, противостоящую масштабной военной агрессии России. В апреле после матча в Стамбуле против «Шахтера» форвард «Фенербахче» сфотографировался в футболке горняков со слоганом «Футбол для мира», а его жена вплела в косу ленты в цветах украинского флага.
Благодаря дублю Валенсии Эквадор делит лидерство в группе с Нидерландами, которые 21 ноября со счетом 2:0 обыграли Сенегал. В следующем туре Эквадор сыграет с Нидерландами, а Сенегал — с Катаром.