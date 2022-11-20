Мундиаль-2022: жара, дорогое пиво и рекордные деньги
Стартует самое масштабное спортивное событие года — футбольный чемпионат мира. Кто имеет больше шансов победить?
Сегодня, 20 ноября, поединком сборных Катара и Эквадора начнется 22-й чемпионат мира по футболу. Это будет последний мундиаль с 32 командами участницами, потому что уже на следующем турнире, который в 2026 году будут принимать Канада, Мексика и США, количество участников вырастет до 48 сборных.
Впервые в истории мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также он станет первым, который будет проводить не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в Катаре, где температура воздуха в июне и июле достигает более 40 градусов. Сейчас в Катаре 29 — 32 градуса. Организаторы уверяют, что благодаря системам кондиционирования воздуха на стадионах удастся держать температуру до 26 градусов. до начала мундиаля.
“Такой шаг не на руку европейским сборным, — считает Олег Кузнецов, эксфутболист киевского “Динамо”. — Они привыкли после чемпионатов своих стран неделю-две отдыхать, а затем еще две недели готовиться к мундиалю. В этом году европейцы выступят в Катаре без специальной подготовки”.
В этом году в когорте 32 участников чемпионата мира не будет сборной Италии, четырехкратной чемпионки мира, которая количеством титулов уступает лишь команде Бразилии. Остальные семь из восьми участников со званием чемпиона мира примут участие в турнире в Катаре: сборные Бразилии (пять раз становилась победительницей), Германии (четыре раза), Аргентины, Уругвая и Франции (по два раза), а также Англии и Испании, которые добывали кубок по одному разу.
“Не думаю, что у нас будет девятый чемпион мира, — говорит Олег Кузнецов. — Ну, разве что сборная Бельгии способна на триумф. Все-таки она лидер рейтинга ФИФА и имеет очень сильный состав. Особенно сильны бельгийцы в атаке. Если устранят проблемы с обороной, могут стать чемпионами мира. А фаворитами считаю сборные Бразилии и Аргентины. Чемпионом мира станет одна из топсборных, которая уже имеет это звание, — прогнозирует Олег Венглинский, экснападник “Динамо”, “Днепра” и сборной Украины — На мой взгляд, самые высокие шансы у Бразилии, Германии и Испании. Не вычеркиваю сборную Франции — эта команда традиционно близка к полуфиналам и финалам ведущих турниров”.
“Всегда нетерпеливо жду чемпионат мира, — говорит известный тренер Игорь Яворский. — Надеюсь, будет много голов. Футбол в последнее время стал очень прагматичным. Команда заб’является гол — и держится за этот результат. А на чемпионате мира будет много футболистов из Африки или Южной Америки, желающих продать себя в Европу. Вот они и будут рвать жилы на поле. Что касается фаворитов, то я предпочитаю Бразилию и Францию. Возможно, сборная Аргентина наконец-то выстрелит”.
Достоверно известно, что этот чемпионат мира будет последним для ряда звезд мирового футбола: Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Карима Бензема, Луки Модрича, Дани Алвеса. Интересно, что Месси может побить рекорд легендарного немца Лотара Матеуса, который на пяти чемпионатах мира провел 25 поединков. Аргентинец имеет в своем активе 19 игр, и это самый лучший показатель среди участников баталий в Катаре. Чтобы побить рекорд, сборной Аргентине нужно будет выйти в полуфинал, потому что это гарантированы максимальные семь матчей на турнире.
Достоверно известно, что этот чемпионат мира будет последним для ряда звезд мирового футбола: Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Карима Бензема, Луки Модрича, Дани Алвеса.
“Не думаю, что мы увидим феерию Месси и Роналду, — отмечает Олег Кузнецов. — Все-таки португалец греет скамью запасных в “Манчестере Юнайтед”, а Месси лишь недавно, так сказать, ожил в ПСЖ. Больше шансов поразить — у Карима Бензема, который является обладателем “Золотого мяча” и находится в неплохой форме”.
220 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!
Интересно, что Катар — самая маленькая страна, когда-либо принимавшая чемпионат мира. Его площадь — всего 11,571 кв. км. Зато затраты на организацию турнира самые большие в истории футбола — 220 миллиардов долларов!
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Попасть в Катар можно, только имея на руках билет на матч, журналистскую аккредитацию или находясь в составе официальной делегации. Всем остальным — запрещено. Также в этой стране действует строгий запрет на употребление спиртного в общественных местах (нарушителям грозит штраф или полугодовое заключение). Однако на время чемпионата мира местные власти пошли на определенные уступки, поэтому алкоголь можно употреблять — только в специально отведенных фан-зонах. Но цены там шокируют даже богатые британцы. Бокал пива в фан-зоне — 10 долларов!
В общей сложности на этот чемпионат выпущено и продано 3 миллиона 10 тысяч 679 билетов. Стоимость “пропуска” на матч группового этапа — от 69 до 220 долларов. На финал билеты продавали по цене от 604 до 1600 долларов. Соревнования будут проходить в пяти городах страны и на восьми стадионах. Крупнейшей ареной является “Лусаил Айконик” — 80 тысяч зрителей, самой маленькой — “Аль-Джануб стедиум” — 40 тысяч зрителей.