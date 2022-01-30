Мужчине, изуродовавшему лицо женщине, грозит до 8 лет заключения
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Фото из открытых источников
В Киеве во время ссоры в квартире мужчина порезал ножом лицо сожительницы.
Полицейские Святошинского управления задержали его и сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения.
В Киевской городской прокуратуре рассказали, что преступление произошло в полночь 28 января в квартире на улице Академика Туполева в Святошинском районе. Между гражданскими супругами возникла ссора. alt=»Мужчину, изуродовавшему лицо женщине, грозит до 8 лет заключения» />
Женщину госпитализировали в больницу. Фото: столичная прокуратура
В ходе выяснения отношений мужчина повалил женщину на пол и нанес ей не менее двух ножевых порезов по левой щеке, тем самым нанеся тяжкие телесные повреждения. Бедную госпитализировали в больницу. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Еще одного домашнего тирана правоохранители задержали на Троещине. Муж угрожал оружием 11-летней дочери и ее бабушке.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»