Мужчина с боевой гранатой в кармане бродил по улицам Киева
Специалисты установили, что боеприпас пригоден к взрыву. Фото: полиция Киева
Столичные оперативники задержали 40-летнего киевлянина, который носил с собой противопехотную ручную гранату РГД-5.
Следователи начали уголовное производство. За ношение боеприпаса без предусмотренного законом разрешения мужчине грозит от трех до семи лет заключения.
Вооруженного гранатой киевлянина задержали на улице Чернобыльской работники уголовного розыска Святошинского управления полиции, получившие соответствующую оперативную информацию. Во время поверхностного осмотра в кармане ранее несудимого мужчину обнаружили гранату РГД-5 и запал к ней.
Мужчине грозит до семи лет заключения
, боеприпас пригоден к использованию по целевому назначению, то есть к взрыву. Полицейские устанавливают, откуда у мужчины боевая граната.
В декабре прошлого года сотрудники СБУ задержали мастера, который наладил производство оружия на территории собственного домовладения под Киевом.
Александр ГАЛУХ< /strong>, «Вечерний Киев»