Мы усилим безопасность киевлян, Виталий Кличко
Виталий Кличко во время сессии Киевсовета 13 марта. Фото: Алексей Самсонов
Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города.
Мэр столицы Виталий Кличко записал традиционное обращение к киевлянам о проходящем дне. Он сегодня был достаточно насыщенным — депутаты Киевсовета собрались на сессионное заседание, чтобы принять важные решения. «Чтобы усилить безопасность киевлян и возможности функционирования города в случае чрезвычайной ситуации, мы сегодня собрали депутатов Киевсовета и провели сессионное заседание. важные и неотложные решения. Продолжает работать и гуманитарный штаб столицы. Мы привлекаем помощь, создаем необходимый резерв продуктов и товаров. Привлекаем средства на приобретение снаряжения для территориальной обороны и наших бойцов-защитников. Работают и все коммунальные службы»,— напомнил мэр столицы.