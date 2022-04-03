Мы уже прошли боевое обучение, — Наконечный об охране киевской ТЭЦ
Михаил Наконечный. Фото из фейсбука депутата
Депутат Киевского городского совета, который служит в отдельной охранной роте Киева, рассказал о военных задачах.
С первых дней войны в Киеве создали отдельную роту охраны, обороняющую стратегические объекты инфраструктуры . Военную службу здесь несут депутаты Киевского городского совета. Речь идет о Михаиле Наконечном, Александре Бродском, Виталии Павлике, Игоре Шпаке и о Юрии Сулиге.
«Главная задача нашей роты — это защита объектов, которые обеспечивают столицу светом, водой, газом и тепловой энергией. Мы уже прошли специальное боевое обучение, получили практический опыт и навыки для надежной защиты объектов критической инфраструктуры. Вчера совместно с побратимами приняли присягу на верность народу Украины. Я поклялся верно служить нашему государству и делать все возможное для победы», — рассказывает депутат Киевского городского совета Михаил Наконечный.
Депутат добавил, что враг продолжает атаковать украинские города, в частности, пытается повредить киевские ТЭЦ и электросети. Однако, украинские военнослужащие отражают атаки и надежно защищают объекты, обеспечивающие жизнедеятельность столицы. bojove-navchannjanbsp-nakonechnij-pro-ohoronu-kiyivskoyi-tec-ebfbec3.jpg» alt=»Мы уже прошли боевое обучение, — Наконечный об охране киевской ТЭЦ» />
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Виталий Кличко пришел к присяге депутатов Киевсовета. Фото: Михаил Наконечный
Заметим, что 2 апреля депутаты, обороняющие объекты критической инфраструктуры столицы, приняли присягу.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»