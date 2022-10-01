«Мы в кольце». Российские оккупанты звонят из Лимана домой, чтобы попрощаться с семьями
Около 5 тысяч захватчиков оказались в тупике, и это первое такое большое окружение за время полномасштабного вторжения.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Украинская разведка обнародовала телефонный разговор оккупанта, оказавшегося в окружении украинских войск в Лимане.
Детали и комментарии: Судя по разговору, мужчина в тяжелом моральном состоянии позвонил из Украины домой, чтобы попрощаться с женой. «Мы в кольце, Люб. Нам пи**а скоро. Я просто позвонил попрощаться», — говорит русский военный и плачет. Он говорит жене, что ему «уже по**р на эту связь» и «пусть сюда прилетит».
Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск ВСУ, в комментарии hromadske заявил, что украинские военные завершают окружение сил оккупантов в районе города Лиман Донецкой области. «Продолжаются меры по завершению оцепления российских войск в районе Лимана, под огневым контролем ВСУ держат почти все логистические пути», — сказал Череватый. Информацию подтверждают и оккупанты. Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин пишет, что ВСУ взяли российскую группировку в районе Лимана в полукольцо. Также украинцы вошли в поселок Ямпиль.
1 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram, что ВСУ оцепили Лиман, а в тупике находятся около 5 тысяч российских захватчиков. «Оккупанты попросили свое руководство возможности выйти, на что они получили отказ, — заявил Гайдай. — У них есть варианты: либо попытаться прорваться, либо сдаться, либо всем рядом там погибнуть. Сейчас в Лимане, по приблизительным подсчетам, около 5 тысяч российских военных. Это первое такое большое окружение за время полномасштабного вторжения».
читайте также: Российские войска попали в окружение в Лимане, — Российские пропагандисты кричат о том, что в направлении Лимана на помощь из Кременной отправятся. Глава ОВА Луганщины сказал, что оккупанты действительно опрокидывают технику, но вряд ли в этом случае это им поможет. «Переброска техники идет. Но, скорее всего, не дойдет», — сказал Гайдай.
Американский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что украинские войска, вероятно, полностью оцепят или захватят Лиман в течение следующих 72 часов. Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что россияне все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торское, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок. Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На кадрах с определенным местоположением также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.
Также ISW пишет, что украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области . На геопривязанных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где находились российские войска.