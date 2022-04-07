«Мы очень ожидаем благую весть о победе», Митрополит Эпифаний
Сегодня отмечают один из самых главных религиозных праздников весны. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, 7 апреля, христиане восточного обряда празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.
Благовещение Пресвятой Богородицы является третьим по значению народно-религиозным праздником после Пасхи и Рождества Христова. Его отмечают ежегодно 7 апреля — ровно за девять месяцев до Рождества.
Праздник символизирует благую весть, когда Дева Мария узнала от архангела Гавриила, что родит Иисуса Христа. И он станет тем, кто спасет весь мир.
В Украине праздник пришел с утверждением христианства. В народе получило название третьей встречи весны (после Сретения и Сорока Мучеников). Существовало предсказание, что Конец света наступит, когда Пасха придет на праздник Благовещения.
Сегодняшний праздник Благовещения для украинского народа приобретает особый смысл, отмечает Глава Православной церкви в Украине— Митрополит Эпифаний. /p>
«Как никогда раньше, все мы очень ждем такую желанную, радостную и благую весть — о победе! И мы обязательно ее получим и дождемся. Праздник Благовещения дает нам для этого истинную надежду»,— отмечает Митрополит Эпифаний. -pro-peremogunbsp-mitropolit-epifanij-e594833.jpg» alt=»«Мы очень ожидаем благое известие — о победе», — Митрополит Епифаний» />Благовещение. Мозаика. ХІ ст. София Киевская.
Также праздник символизирует то, что весна в этот день окончательно поборола зиму. С древних времен в Украине Благовещение ассоциируется с приходом устойчивого тепла и началом работ на полях. Традиционно в этот день люди помогают друг другу, делают добрые дела. ,
Напомним, что вчера, 6 апреля, на общей аудиенции >Папа Римский Франциск поцеловал флаг, привезенный из украинской Бучи, и назвал этот город мученическим. Понтифик также призвал помолиться за украинских детей, которые пострадали и продолжают страдать от зверства России.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»