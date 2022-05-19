«Мы не остановимся, пока Украина не победит». Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний
Что они предполагают?
Событие: < /strong>Правительство Великобритании ввело новые санкции против российского авиационного сектора.
Детали и комментарии: Согласно сообщению ведомства, государственный «Аэрофлот», крупнейшая авиакомпания россии, а также две авиакомпании — Уральские авиалинии и Россия теперь не смогут продать свои неиспользованные выгодные посадочные места в аэропортах Британии. «Новые санкции против крупных российских авиакомпаний не позволят им зарабатывать на посадочных слотах в крупных аэропортах Великобритании до 50 млн. фунтов стерлингов», — заметил министр транспорта страны Грант Шаппс.
Министерство иностранных дел Лиз Трасс заявило, что пока Путин продолжает свое варварское наступление на Украину, Великобритания будет продолжать нацеливаться на российскую экономику. «Мы уже закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы убеждаемся, что они не смогут обналичить свои выгодные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание путина — мы не остановимся, пока Украина не победит», — отметила она.
По словам Трааса, международные санкции оказывают значительное влияние на путина и его военную машину. Центробанк России признал, что санкции являются серьезной проблемой для российских цепей поставки. Как следствие — несколько производителей оружия были вынуждены приостановить свою деятельность из-за нехватки деталей, а внутренние продажи автомобилей в России упали на 80% частично из-за нехватки компонентов, что уменьшает возможности производства военной техники. Также сокращается жизненно важный экспорт энергоресурсов из России — продажа сырой нефти в апреле уменьшилась на 30% и, как ожидается, еще больше упадет из-за санкций. «Благодаря скоординированным действиям G7 по постепенному прекращению импорта нефти, наряду с запретом важных товаров для переработки нефти и катализаторов, международные союзники усиливают влияние на наиболее надежный поток доходов путина. Жесткие экономические санкции также оказали долгосрочное влияние на экономику россии. , россия все еще идет к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза. Прогнозы показывают, что в этом году ВВП россии сократится на 8,5-15%», — говорится в сообщении британского правительства.
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По разным подсчетам, на Россию наложено почти 6 тысяч санкций. По этому показателю кремль уже обогнал Иран и Северную Корею. Не удивительно, что Москва ищет пути, чтобы ослабить ограничения. На днях там заявили, что вопрос разблокирования украинских портов следует рассматривать комплексно, включая возможность снятия санкций. По словам замминистра МИД россии Андрея Руденко, «санкции, введенные против россии со стороны США и ЕС, мешают нормальной свободной торговле, в том числе и продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи». Поэтому нужно решать проблемы, связанные с отменой санкционных ограничений, наложенных на российский экспорт.
Напомним, генсек ООН Антониу Гуттериш предлагает ослабить санкции против россии, если она откроет Украине экспорт зерна. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью общественному телевидению ZDF, что санкции, наложенные на россию в ответ на ее вторжение в Украину, не будут сняты, пока москва не заключит мирное соглашение с Украиной, причем условия мира должна определить Украина.< /p>